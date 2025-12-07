Allarme lupi. Angelini (3V) e Potere al Popolo: colpa di uomo e politica locale

Discussione aperta anche a livello politico sull'insistente presenza di lupi sul territorio riminese, dove si moltiplicano le segnalazioni e i timori anche in aree solitamente non frequentate dall'animale. Gli ultimi interventi sul tema arrivano dal consigliere 3V del comune di Rimini Matteo Angelini e da Potere al Popolo. Secondo quest'ultima forza politica non si tratta di una emergenza e il problema non è il lupo ma il territorio. "Per anni la politica locale - si legge in una nota - ha concentrato energie e investimenti sulla costa, lasciando indietro l’entroterra: borghi svuotati, agricoltura marginalizzata, servizi ridotti, manutenzione dei boschi insufficiente. In un territorio così indebolito, anche la normale dinamica della fauna selvatica viene percepita come un’emergenza. Il lupo - prosegue - è un indicatore ecologico: segnala gestione forestale discontinua, agricoltura non sostenuta e proliferazione incontrollata di alcune specie. Non è il lupo ad aver cambiato comportamento, ma il territorio ad aver perso equilibrio". Anche secondo Angelini le "colpe" sarebbero dell'uomo "abituato ad invadere e prendersi indiscriminatamente tutto ciò che vuole alterando quindi anche l'ambiente che lo circonda e calpestando ogni cosa". La nota di Matteo Angelini, consigliere comunale 3V Rimini Sono estremamente convinto che a parti invertite il lupo non voterebbe MAI per l'abbattimento dell'uomo, e lo sapete perché? Qual è la differenza? Il lupo è un animale selvatico che fa parte di una catena alimentare ed un ambiente di vita ben preciso... dell'uomo non gli frega un bel niente, anzi gli gira alla larga. L'uomo invece è una "bestia" abituata ad invadere e prendersi indiscriminatamente tutto ciò che vuole alterando quindi anche l'ambiente che lo circonda e calpestando ogni cosa ... Di chi è la colpa quindi se oggi il lupo è costretto ad avventurarsi a suo rischio e pericolo in ambienti non suoi e molto ostili vista la presenza della "bestia"? Non sono così convinto del voto della camera e su chi eventualmente "andrebbe metaforicamente abbattuto", il problema è che mentre io parlo in via metaforica, la "bestia" lo vuole abbattere realmente! La nota di Potere al Popolo

Negli ultimi giorni la presenza del lupo nel territorio riminese è stata trattata come un’emergenza, spesso accompagnata da titoli allarmistici e paura diffusa. In realtà, il lupo è parte integrante della fauna selvatica italiana e la sua presenza è un fenomeno naturale, frutto della riconquista degli habitat e di una gestione ambientale corretta.

Il problema non è il predatore: è il territorio. Per anni la politica locale – in particolare chi governa Rimini da oltre vent’anni – ha concentrato energie e investimenti sulla costa, lasciando indietro l’entroterra: borghi svuotati, agricoltura marginalizzata, servizi ridotti, manutenzione dei boschi insufficiente. In un territorio così indebolito, anche la normale dinamica della fauna selvatica viene percepita come un’emergenza.

I principali rappresentanti politici locali – il senatore Gnassi, il sindaco Jamil Sadegholvaad e la consigliera regionale Parma – hanno scelto risposte emotive, cercando di rassicurare la cittadinanza senza fornire strumenti concreti di conoscenza e convivenza. Questo approccio rischia di alimentare confusione e ansia, invece di promuovere un dibattito pubblico serio e informato.

Il lupo è un indicatore ecologico: segnala gestione forestale discontinua, agricoltura non sostenuta e proliferazione incontrollata di alcune specie. Non è il lupo ad aver cambiato comportamento, ma il territorio ad aver perso equilibrio.

Serve una gestione integrata del territorio, che tenga insieme fauna, acqua, agricoltura ed economia locale: dati trasparenti, monitoraggi seri, corridoi ecologici, interventi sulle aree fragili e politiche che prevengono invece di inseguire le emergenze. La ricucitura tra città e campagna passa da trasporti pubblici funzionanti, servizi nei borghi, manutenzione dei boschi e sostegno all’agricoltura sostenibile. Quando l’entroterra vive, anche la fauna trova il suo equilibrio senza conflitti con le attività umane.

Come ricordano educatori e tecnici, tra cui Pietro Santucci del Parco Nazionale d’Abruzzo, la sicurezza nasce dalla conoscenza, non dal sensazionalismo. Il lupo non minaccia Rimini. La vera minaccia è una politica che governa la percezione invece del territorio, che usa la paura al posto della conoscenza e la propaganda al posto della politica.

Potere al Popolo Rimini invita istituzioni e cittadini a sostenere una gestione della fauna selvatica basata su conoscenza, rispetto e responsabilità, opponendosi alla strumentalizzazione politica di un fenomeno naturale.