Il Premio Fellini ad Alfonso Cuarón: l'intervista al regista premio Oscar

E' arrivato a Rimini per la prima volta per ricevere il premio intitolato ad un regista che ha segnato il suo amore per il cinema. Alfoso Cuarón ha ritirato sul palco del Teatro Galli il rinato Premio Fellini. Prima della cerimonia di premiazione, nelle sale dell'iconico Grand Hotel, ha incontrato la stampa. Ha raccontato l'emozione di essere nell'albergo felliniano per eccellenza, ha ironizzato sul passaggio del Rex e ha spiegato cosa rappresenta per lui il maestro riminese.

Ha vinto l'Oscar per la miglior regia nel 2014 per Gravity e nel 2018 per Roma.

Il debutto alla regia di Alfonso Cuarón risale al 1992 con Uno per tutte. Nel 1998 firma Paradiso perduto, adattamento del romanzo di Charles Dickens Grandi speranze con Ethan Hawke, Gwyneth Paltrow, Robert De Niro. Nel 2001 si rivela al pubblico della Mostra del cinema di Venezia con Y tu mamá también, ottenendo il premio per la miglior sceneggiatura e il premio Mastroianni per i migliori interpreti emergenti (Gael García Bernal e Diego Luna). Da allora sono seguiti successi di pubblico e critica, con Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (2004), I figli degli uomini (2006), Gravity (2013) e Roma (2018, Leone d’oro a Venezia). Nel 2024 ha curato la regia della serie televisiva Disclaimer – La vita perfetta (2024).

Le motivazioni del Premio lette dal sindaco Jamil Sadegholvaad prima della consegna del premio.