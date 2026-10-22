Ambientato a Rimini lungometraggio su bullismo e cyberbullismo di Mondo REC

Anche Rimini è il set di “La Casa sul Mare”, il nuovo lungometraggio prodotto dalla Cooperativa Sociale Mondo REC che parla di bullismo e cyberbullismo. Girato tra la Romagna e la Puglia, il film coinvolge oltre 600 ragazzi provenienti da tutta Italia, protagonisti di un’esperienza che va ben oltre la realizzazione di un’opera cinematografica. Attraverso il linguaggio del cinema, i giovani diventano infatti parte attiva di un percorso di confronto, consapevolezza e sensibilizzazione. Ispirato a storie vere, La Casa sul Mare affronta le fragilità dell’adolescenza, il peso dell’esclusione, la solitudine e le conseguenze devastanti della violenza digitale. Al centro del racconto, anche il dramma della diffusione sui social di immagini intime manipolate attraverso l’intelligenza artificiale: una forma di abuso che pone interrogativi urgenti sul rispetto della persona, sulla responsabilità individuale e sul potere delle tecnologie.

L’uscita cinematografica del film è prevista per il 28 gennaio 2027. A seguire, in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, il 5 e 6 febbraio 2027, sono previste proiezioni gratuite in oltre 1.500 scuole italiane, con l’obiettivo di raggiungere più di 150.000 studenti. Le visioni saranno accompagnate da momenti di approfondimento e dibattito, affinché la storia raccontata sullo schermo possa diventare un punto di partenza per riflettere, confrontarsi e trovare le parole per affrontare situazioni che troppo spesso restano nascoste. A partire dal mese di marzo, poi, il lungometraggio sarà disponibile in streaming.

La Casa sul Mare racconta le storie di Tommaso, un sedicenne vittima di bullismo che trova sostegno nell’amicizia con un misterioso ex professore dal passato enigmatico e di Claudia, una diciottenne la cui vita viene sconvolta dalla diffusione sui social di immagini intime manipolate con l’intelligenza artificiale.