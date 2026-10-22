A breve collegamento più veloce tra Misano e il casello A14 di Riccione

Una bretella stradale fondamentale per la viabilità tra Misano e Riccione. Sono in dirittura d’arrivo i lavori per il completamento della bretella della statale 16 che renderà effettivo il collegamento veloce tra Misano Adriatico, il casello autostradale di Riccione e il polo produttivo di Raibano. In questi giorni è in corso l’asfaltatura, a cui farà seguito la realizzazione della segnaletica. Il completamento dell’opera è previsto entro il 15 novembre. Seguiranno i collaudi e la presa in carico da parte di ANAS per l’apertura.

Questa mattina il sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni e l’assessore ai lavori pubblici Simone Imola, delegato dalla sindaca di Riccione Daniela Angelini, si sono recati sul cantiere per un sopralluogo utile a verificare lo stato dei lavori.

“Ci auguriamo che, una volta completati i lavori, la fase di passaggio di consegne tra Società Autostrade a ANAS possa avvenire in tempi brevi e che si possa procedere celermente all’apertura di un’opera che attendiamo da tempo e che potrà alleggerire finalmente il traffico sulla statale 16”, commentano i sindaci Daniela Angelini e Fabrizio Piccioni, che questa mattina ha fatto un sopralluogo con l'assessore riccionese Simone Imola.

L’intervento rientra nell’ambito della viabilità connessa al lotto 1 della terza corsia dell'A14