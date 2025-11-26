Ok della Giunta all'ampliamento del cimitero di S.Lorenzo in Correggiano

La Giunta Comunale ha approvato nella seduta di ieri il progetto esecutivo per l'ampliamento del cimitero di San Lorenzo in Correggiano, con un investimento complessivo di 350.000 euro. I lavori di completamento consentiranno di realizzare nuovi spazi per le tumulazioni, rispondendo alla crescente domanda non solo per la frazione di San Lorenzo in Correggiano, ma anche per le zone di Rimini sud.,L'intervento prevede la realizzazione di tre nuove strutture in calcestruzzo armato, che ospiteranno complessivamente 60 loculi e 144 ossari. Le finiture saranno realizzate con intonaco e travertino per le parti delle lapidi, mentre in copertura i volumi saranno collegati mediante una struttura di tubolari in acciaio che formerà un sistema di frangisole.,Il progetto, redatto dalla società in house Anthea, interviene in un’area interessata dall'ampliamento che è già di proprietà comunale e l'intervento ha ottenuto l'autorizzazione paesaggistica necessaria.

I lavori di ampliamento sulla nuova area andranno a completare un intervento complessivo che vede in corso i lavori di riqualificazione al cimitero di San Lorenzo in Correggiano che ha visto partire i lavori di restauro e consolidamento per un investimento di oltre 472mila euro. L'appalto, affidato alla ditta EUROSCAVI snc di Falcone e Figlio, prevede il consolidamento delle mura di cinta, il rafforzamento dei colombari sul lato monte e il restauro della cappellina, con conclusione prevista entro la primavera del 2026.