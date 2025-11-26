Incidente a Giuliano Saponi, fu aggressione? Sei mesi per ulteriori indagini

Nel bel mezzo del processo in corso per l'omicidio di Pierina Paganelli avvenuto il 3 ottobre 2023, si riapre il caso dell’incidente di Giuliano Saponi. La GIP Raffaella Ceccarelli ha disposto nuove indagini sull’incidente che ha visto coinvolto il figlio della Paganelli. La Procura aveva chiesto l’archiviazione, mentre gli avvocati Marco e Monica Lunedei legali della famiglia Saponi si erano opposti, e sulla scorta di una perizia fatta fare da un perito di parte, incaricato dalla famiglia, si giunge alla conclusione che Saponi sarebbe stato colpito in un agguato, secondo il consulente, con una mazza.

Per il perito della procura è stato incidente stradale, con Saponi presumibilmente colpito da specchietto di un veicolo di grandi dimensioni con l'ipotetico pirata della strada mai rintracciato. Per il perito di parte si è trattato di una aggressione, quindi chiede al PM di fare nuovi accertamenti oppure un incidente probatorio tramite un perito terzo nominato dal giudice. Il GIP ha fissato in 6 mesi il termine per il compimento di ulteriori indagini e ha disposto l'immediata restituzione degli atti al PM Luca Bertuzzi.