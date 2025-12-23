Offerta per Villa Mussolini. Colombo (FdI): il PD riccionese è in confusione

La deputata Beatriz Colombo di Fratelli d'Italia commenta l'offerta presentata dall'Amministrazione Comunale di Riccione per l'acquisto di Villa Mussolini (vedi notizia). "Dal sindaco Angelini mi sarei aspettata scelte orientate alle reali priorità dei cittadini. Invece assistiamo all’ennesima operazione ideologica: l’acquisto di Villa Mussolini a una cifra spropositata, mentre strade, sicurezza e servizi essenziali come quello abitativo continuano a essere trascurati.

Una decisione che rasenta il paradosso se si considera che solo pochi mesi prima la stessa amministrazione aveva revocato la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Oggi, però, quegli stessi luoghi tornano utili come strumento politico. Per farne cosa, esattamente? Mostre ed eventi che la Villa già ospita e continuerà a ospitare, dato che si tratta di un bene vincolato e che la destinazione d’uso non potrà essere stravolta".

Prosegue la Colombo: "Anni fa l’acquisizione avrebbe potuto avere un senso, a condizioni economiche ben diverse. Oggi no. Oggi è semplicemente l’ennesimo nastro che il PD riccionese vuole tagliare, utilizzando i soldi dei cittadini per una scelta di immagine, non di sostanza.

Ancora una volta si preferisce l’operazione simbolica alla gestione concreta della città, ignorando la possibilità di coinvolgere investitori privati che potrebbero davvero portare a Riccione sviluppo, qualità e quel “qualcosa in più” di cui la città ha bisogno. Questa non è programmazione, non è visione, e lascia più di una perplessità".