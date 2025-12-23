A Riccione Sindaca e vice a scuola per gli auguri ai bimbi dell'Infanzia

Tanta curiosità, affetto e allegria hanno accolto la sindaca Daniela Angelini e la vicesindaca e assessora ai Servizi educativi Sandra Villa durante la tradizionale visita natalizia alle scuole dell’infanzia di Riccione, nell'ultimo giorno prima delle vacanze.

Il tour ha toccato la scuola dell’infanzia Fontanelle, la Ceccarini, la Belvedere, la Mimosa, la Karis, la Piombino e la San Lorenzo, dove ad accogliere la sindaca e la vicesindaca c’erano tanti bimbi curiosi e sorridenti. Un’accoglienza calorosa, fatta di sorrisi, domande spontanee e mani che salutavano con entusiasmo. L’atmosfera era già pienamente natalizia: molti bambini erano vestiti di rosso, pronti a dare il via alla festa di Natale che sarebbe iniziata di lì a poco.

“I saluti nelle scuole sono sempre un momento speciale e anche quest’anno abbiamo voluto essere presenti tra i più piccoli – hanno dichiarato la sindaca Angelini e la vicesindaca Villa – per portare gli auguri di tutta l’amministrazione comunale ai bambini, alle loro famiglie, alle insegnanti e a tutte le operatrici e gli operatori che ogni giorno svolgono un lavoro fondamentale. Il Natale è un tempo di gioia e condivisione e viverlo insieme ai bambini ci ricorda il valore della comunità e della cura. Le scuole dell’infanzia sono luoghi di crescita, affetto e scoperta, e l’entusiasmo dei bambini, insieme all’impegno del personale educativo, rappresenta il segno più bello di questo periodo. A tutti loro rivolgiamo i nostri più sinceri auguri”.