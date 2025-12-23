Nodi della salute: le quattro sedi operative nell'autunno 2026

Con un investimento di 292.000 euro, la giunta comunale di Rimini ha dato l'ok ai lavori per quattro nodi territoriali della salute, con strutture distribuite sul territorio cittadino per garantire una presenza capillare dei servizi socio-sanitari. I lavori patiranno entro la primavera 2026 e si prevede che tutte le sedi saranno operative in autunno. I nodi territoriali della salute, ricorda il Comune, "nascono dall'esigenza di integrare la rete delle case di comunità con presidi più diffusi sul territorio" per "assicurare quel grado di capillarità necessario a dispiegare pienamente i principi dell'approccio primary health-care". Si tratta di strutture che, pur con dotazioni e funzioni più contenute rispetto alle case di comunità, lavorano in raccordo e coordinamento per avvicinare i servizi ai cittadini. Gli interventi di manutenzione straordinaria riguarderanno quattro sedi: gli uffici del centro civico di Viserba in via Giuseppe Mazzini 22 (primo piano del quartiere 5); la sede del centro civico di Santa Giustina in via Montiano 14, dove saranno recuperati tre locali attualmente non utilizzati al primo piano; la sede del centro sociale di Lagomaggio in via Pintor (quartiere 2), con interventi su spazi inutilizzati al primo piano; e infine i locali al piano terra dell'immobile Erp in via Giuliano da Rimini 8, attualmente non occupati dall'Università aperta "Giulietta Masina e Federico Fellini". Il progetto prevede la realizzazione e l'adeguamento di tutti gli spazi. L'intero intervento sarà affidato ad Anthea, società in-house del Comune, che svolgerà il ruolo di stazione appaltante nell'ambito del servizio integrato di gestione e manutenzione del patrimonio edilizio comunale.