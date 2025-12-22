Villa Mussolini, il Comune di Riccione va avanti: formalizzata l’offerta

Il Comune di Riccione procede con gli atti per l’acquisizione di Villa Mussolini. La giunta ha infatti autorizzato formalmente la presentazione dell’offerta per l’acquisto dell'immobile di viale Milano. Partecipando ufficialmente alla procedura di vendita, si legge in una nota, il Comune vuole assicurare che la villa – già fulcro della vita culturale riccionese – resti un bene pubblico, confermandone la vocazione a servizio della comunità. L’offerta, spiega l'amministrazione, si basa su una valutazione economica professionale che ne certifica il giusto valore. L’iter proseguirà - qualora l’offerta dovesse risultare vincente - con i necessari passaggi di verifica e l'approvazione finale del consiglio comunale. L’apertura delle buste è prevista per la fine di gennaio.

"Con questo atto facciamo una scelta di responsabilità verso la storia e il futuro di Riccione. Villa Mussolini non è solo un edificio di pregio, ma un pezzo della nostra identità che abbiamo il dovere di proteggere e valorizzare - osservano la sindaca di Riccione Daniela Angelini e l’assessore al Patrimonio Alessandro Nicolardi -. Dopo decenni in cui il Comune ha gestito la villa in comodato, abbiamo deciso di investire affinché diventi un patrimonio di tutti i cittadini. È un investimento sulla bellezza e sulla cultura, fatto con estrema serietà e con l’obiettivo di lasciare alle prossime generazioni un luogo simbolo di cultura sempre più vivo e aperto".

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di rendere Villa Mussolini il cuore di una rete dedicata all'arte e alla storia locale con l'intento di potenziare le mostre di livello internazionale, i progetti artistici e le cerimonie che già oggi rendono la Villa anche un elemento di richiamo turistico.