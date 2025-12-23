Cattolica, approvati bilancio di previsione e Dup 2026-28

“Un bilancio solido, basato su conti in equilibrio, che conferma l’impegno concreto della nostra Amministrazione di garantire servizi di qualità, investimenti strutturali e sostegno al sociale. È con questo strumento, insieme al Dup, il programma triennale dei lavori, che continueremo a portare avanti il nostro progetto sulla città, proseguendo a investire, nonostante i tagli del Governo, su riqualificazione urbana e territoriale, cultura, turismo, scuola e sociale”. Così la Sindaca Franca Foronchi sul bilancio di previsione e documento unico di programmazione 2026-2028 approvati nel corso dell’ultimo consiglio comunale dell’anno di ieri sera con 11 voti favorevoli (quelli della maggioranza) e 6 contrari (minoranza).

“Non abbiamo aumentato l'Imu, rimasta invariata la tassa di soggiorno e anche l’addizionale Irpef che figura tra le più basse della provincia" continua la prima cittadina che sui servizi a domanda individuale, come ad esempio mensa e trasporti scolastici, spiega che “si è applicato solo l’adeguamento Istat dell’1,4 per cento per far fronte ai rincari del 10 e 15 per cento delle materie prime e rinnovi dei contratti di lavoro. Una rivalutazione che ci permette di continuare a garantire la qualità dei servizi in modo tale che siano sempre più adeguati alle diverse esigenze di cittadini e cittadine”.

Un bilancio che si compone di 23 milioni di parte corrente – precisa la Sindaca Foronchi - e di 6,5milioni destinati a investimenti come manutenzioni ordinarie e straordinarie, messa in sicurezza dei ponti comunali (350mila euro) dopo gli interventi già eseguiti sul ponte mobile tra Cattolica e Gabicce Mare e su via Irma Bandiera, riqualificazione dell’asse commerciale del centro cittadino tramite un progetto condiviso con i nostri operatori con cui parteciperemo insieme ai bandi della Regione, rigenerazione di Casa Cerri (500mila euro in aggiunta al finanziamento regionale) ed ex Lavatorio per fini espositivi (45mila euro), ristrutturazione della darsena peschereccia (800mila euro), sistemazione di strade e marciapiedi (270mila euro) intorno alla nuova stazione ferroviaria, interventi di efficientamento energetico sul patrimonio comunale (50mila euro), manutenzione delle scuole Celestina re e Ventena (50mila euro), realizzazione di una nuova rotatoria nella zona artigianale tra via Nino Rota e Mercadante (230mila euro), manutenzione di strade e marciapiedi del Porto (300mila euro)”. “A questo importante piano dei lavori si aggiunga che nel 2026 termineremo grandi opere come Scuola Repubblica, la Stazione ferroviaria, il Palazzetto dello sport, i Giardini de Amicis, quest’ultima la nuova piazza con la vasca di laminazione che sarà pronta prima dell’estate”.

Grande l’attenzione e l’investimento sul fronte scolastico: “Un aumento sostanziale di risorse – riprende la Sindaca - in ambito scolastico perché in questi anni abbiamo aumentato le ore di sostegno - 30mila ore ad oggi – passando da 460mila euro a oltre 700mila euro di oggi. E questo perché abbiamo stabilizzato la figura dell’educatore di plesso, garantendo sia la dignità professionale di questi docenti che prima, in caso di assenza dell’alunno assegnato, erano costretti a perdere ore di lavoro e stipendio, che il servizio ai bambini e alla scuola. All’ausiliariato abbiamo destinato 370mila euro annuali a sostegno delle maestre. Ma soprattutto abbiamo aperto la 5 sezione del nido. Si tratta di costi importanti per la comunità, sono queste le risposte concrete alle famiglie e ai genitori, alle donne in particolare, che lavorano. Con questa 5 sezione abbiamo azzerato le graduatorie, a differenza di altre città di Italia. Potenziato anche il servizio estivo del nido pensando alle famiglie che lavorano nel settore turistico. A Cattolica nessun bambino resta fuori. Queste sono le priorità”.

Un milione e 300mila euro è la somma destinata al sociale: “Il nostro Comune è molto virtuoso in questo settore – riprende – Abbiamo stanziato contributi per il sostegno agli affitti, prevista l’esenzione del pagamento della Tcp, ex Tari, ampliando il numero dei beneficiari, messo a disposizione ogni anno un fondo di 55mila euro per le famiglie con bimbi della primaria che usufruiscono della mensa scolastica”. E sempre nell’ottica di supporto alle famiglie, “al Parco della Pace abbiamo riacceso le luci nei due edifici prima chiusi, uno è il bar La Tana, l’altro è la Bottega del Parco della Pace, affidata a un pool di cooperative che ospita il progetto distrettuale del Gruppo educativo territoriale rivolto ai bimbi delle primarie e medie per genitori che non possono permettersi di seguire i figli nei compiti. Un investimento sulla comunità che è un investimento sul futuro”. Sul verde pubblico, “abbiamo previsto 308mila euro che saranno aumentate di altre 200mila”, mentre tra le misure a sostegno del commercio, la Sindaca Foronchi ricorda “il contributo alle nuove attività economiche che di sicuro non è molto ma è comunque un aiuto concreto e strutturale a fronte del notevole aumento del costo della vita”. E infine: “Abbiamo fatto davvero opere importanti che stanno portando la nostra città ad avere un volto nuovo. E questo bilancio oggi testimonia la precisa idea di Cattolica su cui stiamo investendo con l’obiettivo di aumentare la qualità della vita e il benessere della nostra comunità”.