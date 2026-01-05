  
PRONTO ENTRO PRIMAVERA

Nuovo ponte sul Marano a Riccione, dal 7 gennaio le modifiche alla viabilità

In foto: cantiere
cantiere
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Lun 5 Gen 2026 13:39 ~ ultimo agg. 13:41
Entrano nel vivo i lavori di rifacimento del ponte sul Marano in viale D’Annunzio. Per consentire, come da cronoprogramma, la demolizione dell’attuale struttura e la realizzazione del nuovo ponte, fondamentale per garantire maggiore sicurezza ed efficienza alla viabilità tra Riccione e Rimini, da mercoledì 7 gennaio entreranno in vigore i seguenti divieti e modifiche alla circolazione.

I veicoli NON potranno transitare tra viale Rucellai e viale Guerrazzi, mentre per i veicoli pesanti permarrà l’attuale divieto di transito su viale Angeloni e viale Verdi. Percorsi alternativi per i veicoli. Per chi proviene da Rimini direzione Cattolica, la deviazione obbligatoria prevede l’ingresso in viale Angeloni e il proseguimento su viale Portofino. Per i veicoli invece provenienti da Cattolica direzione Rimini si dovranno percorrere viale Verdi o viale Tassoni; per raggiungere la zona a mare della ferrovia, le strade consigliate sono viale Verdi, viale Cavalcanti e viale Angeloni.

Le vie alternative da Rimini verso Cattolica sono viale Rucellai, via Giacosa e viale Guerrazzi, da Cattolica verso Rimini si consiglia di percorrere viale Guerrazzi, via Giacosa e viale Rucellai. Al fine di ridurre i disagi durante il periodo dei lavori, si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a seguire i percorsi alternativi indicati. Si ricorda che entro la primavera 2026 verrà realizzato il nuovo ponte, progettato secondo i più elevati requisiti di sicurezza statica e sismica.

