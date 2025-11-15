  
Nella notte a Santarcangelo

Nuovo colpo in gioielleria: titolare lancia bottiglie ai ladri in fuga

In foto: la serranda tagliata col flessibile (Adriapress)
la serranda tagliata col flessibile (Adriapress)
di Redazione   
Sab 15 Nov 2025 08:23 ~ ultimo agg. 08:36
Tempo di lettura 1 min
Mesi molto complicati per le gioiellerie della provincia di Rimini prese ripetutamente di mira da bande di malviventi che agiscono con lo stesso modus operandi. L'ultimo caso è avvenuto alle 4 del mattino tra venerdì e sabato ai danni della gioielleria Pedrosi di Santarcangelo, già colpita alcuni mesi fa. Un gruppo formato da tre o quattro persone è arrivato davanti al negozio di via Don Minzoni e con un flessibile ha tagliato la serranda. Una volta all'interno, la banda ha razziato in pochi minuti i preziosi esposti nelle vetrine e poi si sono rapidamente usciti. Il titolare, che abita proprio sopra all'attività, ha però sentito il trambusto e si è affacciato alla finestra gridando e lanciando ai malviventi in fuga con delle bottiglie d'acqua. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri che si occupano dell'indagine.

foto Adriapress

