Nuovo colpo in gioielleria: titolare lancia bottiglie ai ladri in fuga
Mesi molto complicati per le gioiellerie della provincia di Rimini prese ripetutamente di mira da bande di malviventi che agiscono con lo stesso modus operandi. L'ultimo caso è avvenuto alle 4 del mattino tra venerdì e sabato ai danni della gioielleria Pedrosi di Santarcangelo, già colpita alcuni mesi fa. Un gruppo formato da tre o quattro persone è arrivato davanti al negozio di via Don Minzoni e con un flessibile ha tagliato la serranda. Una volta all'interno, la banda ha razziato in pochi minuti i preziosi esposti nelle vetrine e poi si sono rapidamente usciti. Il titolare, che abita proprio sopra all'attività, ha però sentito il trambusto e si è affacciato alla finestra gridando e lanciando ai malviventi in fuga con delle bottiglie d'acqua. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri che si occupano dell'indagine.
foto Adriapress