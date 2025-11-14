Archiviata l'indagine per Valeria Bartolucci per presunto stalking sulla Bianchi

Il gip del Tribunale di Rimini ha archiviato l'indagine per atti persecutori a carico di Valeria Bartolucci. La moglie di Louis Dassilva, imputato dell'omicidio di Pierina Paganelli, era stata denunciata per stalking, minacce e diffamazione aggravata da Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli ed ex vicina di casa.

Manuela Bianchi aveva intrattenuto una relazione extraconiugale proprio con il marito della Bartolucci, che aveva appreso del tradimento solo dopo il delitto di via Del Ciclamino. Le reazioni della Bartolucci contro la Bianchi erano state riprese anche dalle telecamere delle trasmissioni che hanno seguito la vicenda. "Dinanzi al carattere scomposto e plateale degli atteggiamenti avuti dalla Bartolucci - infatti ha ricordato la giudice - e manifestati in una fase di choc fisiologico per la sua vita, non ha fatto seguito alcun episodio successivo che potrebbe suggerire un intento persecutorio cosi come ipotizzato dalla difesa della Bianchi". La gip Ceccarelli fha inoltre rilevato che la vita della Bianchi non aveva subito cambiamenti a causa delle ipotetiche minacce o persecuzioni della Bartolucci, continuando la nuora nella relazione con Dassilva che ancora vedeva anche nel luogo medesimo dell'omicidio di Pierina