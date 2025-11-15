Lavori pubblici a Santarcangelo, le modifiche alla viabilità nei prossimi giorni

La prossima settimana a Santarcangelo prenderanno il via diversi lavori che richiederanno modifiche alla viabilità: in via Arpino, per consentire i lavori di messa in sicurezza in seguito all’alluvione del 2023, dalle ore 7 di lunedì 17 novembre alle ore 18 del 17 marzo e comunque fino alla fine dei lavori saranno istituiti il senso unico alternato regolato da semaforo nel tratto compreso tra il civico 202 e via Villa, il divieto di sosta nel tratto interessato dai lavori eccetto i mezzi della ditta esecutrice, il limite di velocità di 30 km/h e il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate all’altezza del civico 250.

Durante i lavori, per consentire la posa dei pali di fondazione, nel tratto interessato di via Arpino potrà essere istituito il divieto di transito – con eccezione di residenti, mezzi di soccorso e della ditta esecutrice – con un preavviso di almeno sette giorni lavorativi e l’apposizione dei necessari avvisi di strada chiusa e svolta obbligata negli incroci più vicini.

Sempre da lunedì 17, fino a venerdì 28 novembre, via Cupa sarà chiusa al transito veicolare nel tratto compreso tra la rotatoria e l’incrocio con via Verga – con l’eccezione di residenti, mezzi di soccorso e della ditta esecutrice dei lavori alla rete idrica – con l’istituzione di un percorso alternativo attraverso la stessa via Verga. Nel tratto interessato in vigore inoltre il divieto di sosta h24 e il limite di velocità a 30 km/h, esteso ai 100 metri precedenti e successivi rispetto al cantiere.

Al via anche gli scavi per l’esecuzione di alcuni sondaggi preventivi alla realizzazione di nuovi lavori alla rete idrica, con modifiche alla viabilità nelle vie Capri e Amalfi: dalle ore 7 di lunedì 17 alle 18 di venerdì 21 novembre e comunque fino alla fine dell’intervento, in particolare, nel tratto di via Capri compreso tra le vie Dalla Chiesa e Amalfi saranno vietate la circolazione – con l’eccezione di residenti, mezzi di soccorso e della ditta esecutrice dei lavori – e la sosta 0-24 con rimozione forzata. Sosta vietata anche in via Amalfi, nel tratto compreso tra i civici 8 e 10, che diventerà temporaneamente strada senza uscita, con il doppio senso di circolazione riservato a residenti, mezzi di soccorso e della ditta esecutrice dei lavori. Nella porzione del parcheggio di via Amalfi compresa tra l’area verde e l’accesso al nido d’infanzia Rosaspina, infine, sarà istituito il doppio senso di circolazione.

Per consentire infine la manutenzione di alcune aree di piazza Ganganelli tra lunedì 17 novembre e venerdì 12 dicembre, i mercati settimanali di venerdì 21 e 28 novembre si sposteranno parzialmente nel tratto di strada antistante il Municipio, compreso tra via Dante di Nanni e via Pascoli, dove transito e sosta saranno vietati – eccetto mezzi di soccorso, di pubblica sicurezza e degli operatori del mercato – dalle ore 5,30 alle 15 dei due giorni interessati.