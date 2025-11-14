104 anni e ancora in forma. A Verucchio la festa per Delvina Fabbri

Oggi, venerdì 14 novembre, Delvina Fabbri ha festeggiato il suo 104° compleanno. E’ la più anziana del Comune di Verucchio. La sindaca Lara Gobbi e l’assessore nonché amico di famiglia Luigi Dolci si sono recati a portarle gli auguri a nome di tutta la cittadinanza nella casa dove vive insieme alla figlia Daniela a Villa Verucchio.



Nata il 14 novembre 1921 a Bagno di Romagna, Delvina emigrò molto giovane in Svizzera, a San Gallo presso il lago di Costanza, dove lavorò come sarta. Lì conobbe Edoardo D’Ambros, d’origine bellunese, che divenne suo marito.

Alla fine degli ani ‘70 la coppia vorrebbe rientrare in Italia, ma non riesce a trovare un accordo: ciascuno dei due coniugi preferirebbe tornare nel rispettivo paese d’origine. La soluzione è un compromesso. Un amico comune, anch’egli emigrato in Svizzera e tornato ad abitare nella sua Villa Verucchio, indica loro una casetta in vendita. Vista l’abitazione è amore a prima vista. Nel 1980 la coppia, assieme alla figlia, oggi 64enne, fa ritorno in patria.

Edoardo se n’è andato nel dicembre del 2008 a 82 anni. A fine 2021 a signora Delvina appena festeggiati i suoi 100 anni è stata colpita dal coronavirus, ma a vincere è stata lei. Quest’anno ha avuto qualche problema per una polmonite contratta in ospedale, ma una volta a casa le è bastato tornare a salire sulla sua cyclette per rimettersi in ottima forma. Ama la lettura, anche se si lamenta di aver dover usare da qualche mese gli occhiali; dopo un libro su papa Giovanni Paolo II, ne sta finendo un altro su papa Francesco.

Perfettamente lucida, fa le faccende di casa ed è stata lei a preparare e servire il caffè agli ospiti. Anche quelli imprevisti: la nipote sua figlia hanno voluto farle una sorpresa e oggi sono arrivate a casa sua dalla città svizzera di Appenzell.

L’assessore Luigi Dolci era vicino di casa di Delvina ed Edoardo quando si stabilirono a Villa Verucchio: “Coraggio, li porti bene i tuoi anni”, gli ha detto lei.