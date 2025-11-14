  
nei giorni di Ecomondo

Il PSBO modello internazionale: due delegazioni straniere in visita a Rimini

In foto: @gruppo Hera
@gruppo Hera
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Ven 14 Nov 2025 16:51 ~ ultimo agg. 17:21
In concomitanza con la fiera Ecomondo, oltre 50 esperti, tecnici e amministratori provenienti da tutto il mondo hanno visitato il Piano di Salvaguardia della Balneazione e il Depuratore di Santa Giustina, riconoscendo il modello riminese come un'eccellenza internazionale. Il PSBO,  che mira a garantire la balneazione sicura al 100% e a migliorare la sicurezza idraulica del territorio, è segnalato come eccellenza nell’Agenda ONU per lo Sviluppo Sostenibile.
Un primo gruppo di circa 40 esperti europei provenienti da 9 Paesi (Norvegia, Olanda, Belgio, Germania, Francia, Grecia, Spagna, Italia e Bulgaria) ha partecipato a una Study Visit nell’ambito del progetto europeo CO-WATERS, a supporto della Missione dell’Unione Europea “Ripristinare i nostri oceani e le nostre acque entro il 2030”.
La delegazione ha analizzato il PSBO e il parco del Mare, progetto di riqualificazione urbana che integra la sostenibilità costiera e la rigenerazione del litorale: due progetti cardine della sostenibilità riminese. A guidare la visita Massimo Vienna di Heratech insieme ai dirigenti del Comune di Rimini, in collaborazione con Rimini Blue Lab nell’ambito del progetto Horizon.
Ma l'interesse per il modello riminese non è solo europeo. Il secondo gruppo era composto da tecnici e amministratori provenienti da 12 paesi del Sud America: prima tappa di un’importante iniziativa promossa dall'Organizzazione Internazionale Italo-Latino-americana. L'attività tecnica, finanziata dalla Cooperazione Italiana allo Sviluppo, ha coinvolto Toscana, Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. L’obiettivo era fornire a 12 tecnici dei Fondi per l'Acqua attivi in America Latina (provenienti da Argentina, Brasile, Colombia, Cile, Ecuador, Guatemala, Messico, Panama, Repubblica Dominicana e Costa Rica) uno spazio di scambio e networking sulle migliori pratiche italiane e latinoamericane per il trattamento dell'acqua.
L’interesse dimostrato dalla delegazione sudamericana verso Rimini con i suoi due importanti impianti, il PSBO e il Depuratore di Santa Giustina - spiega la multiutility - consolida l'impegno del Gruppo Hera nel condividere il proprio know-how per la gestione sostenibile delle risorse idriche a livello internazionale.

