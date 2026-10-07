Nuovo centro culturale Boccioni a Morciano, sopralluogo con l'assessora Allegni

Alla nuova biblioteca comunale di Morciano c'è stato un sopralluogo dell'assessora regionale alla Programmazione e pianificazione territoriale, Irene Priolo, insieme al sindaco Andrea Agostini, in occasione di "Incontro ai territori", l'iniziativa della giunta della Regione partita lunedì scorso 5 ottobre da Rimini e che nei prossimi mesi farà tappa in tutte le province.

Nell'area dell'ex pastificio Ghigi e delle vecchie scuole medie, è in fase di completamento il cantiere della nuova biblioteca comunale-centro culturale polivalente Umberto Boccioni: oltre 1.000 metri quadrati di spazi restituiti alla comunità, recuperati e riqualificati per dare vita a un nuovo luogo dedicato alla cultura, allo studio e alla socialità. Con un investimento di circa tre milioni di euro, sostenuto da Viale Aldo Moro con 760.000 euro attraverso il bando Rigenerazione urbana 2021, a cui si aggiungono 2,3 milioni di cofinanziamento locale, 110.000 euro dal Comune e 2,2 milioni da altre fonti pubbliche e private. La nuova struttura ospiterà, accanto alla biblioteca, spazi per studiare, incontrarsi e svolgere attività per ragazzi e adulti, andando ad arricchire un'area della città dove già si trovano il Centro sociale, il padiglione fieristico e l'Auditorium.

il sopralluogo al cantiere



La rigenerazione urbana, osserva Priolo, è "un investimento diretto sulla qualità della vita delle persone e sul futuro delle nostre comunità". Il progetto di Morciano "va esattamente in questa direzione": interviene su una parte di città già urbanizzata per creare nuove opportunità e nuovi servizi. Più nel dettaglio dell'opera, sono due i volumi che compongono la struttura, con tre ingressi rivolti verso il centro cittadino, il padiglione fieristico e la piazza laterale. Gli spazi ospiteranno la biblioteca, sale studio e sale polifunzionali, queste ultime direttamente collegate alla piazza e pensate per accogliere doposcuola, attività ludico-didattiche per ragazze, ragazzi e adulti, riunioni, corsi di formazione e iniziative per il tempo libero. Al piano superiore troveranno posto la Saggistica, un'area gaming e un'offerta documentaria dedicata alle diverse fasce d'età. Due anche i lotti in cui è articolato l'intervento.

Il primo riguarda la realizzazione dell'edificio e della pavimentazione verso via Roma, con gli interni del corpo laterale più basso lasciati al rustico. Il secondo prevede il completamento delle aree esterne e dello stesso corpo laterale, con finiture e impianti, oltre alla fornitura e posa della fontana esterna e degli arredi.