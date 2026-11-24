Il Sole 24 Ore ha dedicato un approfondimento all’evoluzione dei modelli di ospitalità, analizzando i dati Istat del 2025 su base provinciale, elaborati dal Centro Studi Tagliacarne. Ne è emerge una mappatura della capacità ricettiva alberghiera italiana con sostanziali differenze tra i territori che conferma Rimini tra le realtà con la più alta percentuale di pernottamenti nelle strutture alberghiere rispetto al totale: quasi nove pernottamenti su 10 (87,7%) sono in strutture alberghiere, 6,6% in alloggi in affitto, 5,8% in esercizi extralberghieri. La media nazionale si assesta su 53,8%, contro il 25,2% degli alloggi in affitto.

“Dati che confermano quanto il settore alberghiero, pur a fronte della crescita anche sul territorio riminese di forme di ospitalità alternative, sia l’asse fondamentale su cui si regge il modello di accoglienza nel nostro territorio, in particolare nella zona turistica a mare", commenta l'assessora Ridolfi. "Una conferma che ribadisce la necessità di percorrere in maniera convinta il percorso di innovazione e modernizzazione del patrimonio alberghiero, indispensabile per accompagnare l’evoluzione dell’offerta turistica e rafforzare la competitività anche a livello nazionale. Un tema che rappresenta uno dei pilastri del Piano Urbanistico Generale in fase di assunzione e che ha un’importante anticipazione operativa nella variante Usi a cui stiamo lavorando. Una variante che nasce proprio per stimolare il rinnovamento delle strutture esistenti nel segno della qualità e della diversificazione e per offrire maggiore flessibilità e opportunità per i privati che vogliono investire. Nei prossimi giorni la Giunta sarà chiamata ad approvare l’atto che raccoglie la proposta di variante aggiornata alla luce delle osservazioni e controdeduzioni, con l’obiettivo di arrivare al confronto e al voto in consiglio comunale all’inizio dell’anno. Un percorso che si integra anche con la recente misura promossa dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il bando che destina 27 milioni di euro per la riqualificazione di alberghi e strutture ricettive, estendendo a 250mila euro il contributo massimo a cui il privato può accedere. Siamo nel mezzo di una fase decisiva in cui, attraverso una strategia e una visione condivisa, si potrà realmente innescare quel meccanismo di innovazione di cui il settore ha bisogno per restare competitivo e per rispondere alle esigenze di un turismo che si evolve costantemente”.