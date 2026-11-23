Una comunità che cura. Il progetto Spazi di Salute, che i Rotary Club della Romagna Sud e della Repubblica di San Marino hanno avviato insieme all’Associazione Oltre la Ricerca ODV mira a tenere insieme tutti coloro che sono attivi in ambito di prevenzione e di cura dei pazienti oncologici. Partecipano al progetto anche AUSL Romagna e Istituto Sicurezza Sociale di San Marino.

Al Teatro degli Atti si sono riuniti i protagonisti del progetto che promuove attività di sensibilizzazione e divulgazione, riconoscendo nell'esercizio fisico un alleato della prevenzione e una parte integrante del percorso di cura. Il progetto metterà inoltre a disposizione delle strutture di recupero, strumenti e attrezzature utili a favorire la preparazione fisica pre operatoria e il recupero post operatorio.

Il convegno, programmato nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al pancreas, dal titolo "Il malato oncologico: la rivoluzione del paziente atleta", si è svolto al Teatro degli Atti ed ha promosso sia un modello di collaborazione tra sanità, volontariato, istituzioni e comunità, che le conoscenze sull’innovativo approccio alla prevenzione e alle cure oncologiche, associato ad un intenso esercizio fisico.

“Le più recenti evidenze scientifiche – hanno spiegato i medici intervenuti – richiamano alla necessità di andare oltre la semplice attività fisica, come può essere una passeggiata, seppur regolare. E’ più efficace un esercizio fisico mirato, strutturato e personalizzato. C’è differenza fra movimento ed esercizio e i benefici lo dimostrano gli studi più recenti. L’esercizio riduce gli effetti collaterali della chemioterapia, aumenta l’efficacia dei farmaci e migliora lo stile di vita. La sanità pubblica lavora con grande impegno e il progetto Spazi di Salute offre ulteriori opportunità per alimentare il benessere dei pazienti”.

Al convegno, svoltosi al Teatro degli Atti, sono intervenuti Giuseppe Attisani, Responsabile Medicina dello Sport e Promozione dell’Attività Fisica AUSL Romagna, Massimo Baiocchi, Direttore U.O. anestesia e rianimazione Rimini, Andrea Giannini, Fisioterapista, Simona D’Andreamatteo, Direttrice facente funzione della UO Medicina Riabilitativa Rimini, Erika Cannini, Psicooncologa AUSL Romagna, e Gianna Paponi, caregiver.

“La diagnosi del tumore è un colpo duro – ha testimoniato la caregiver Gianna Paponi – che cambia le famiglie e detta nuovi ritmi di vita. Per contrastare la malattia serve aprirsi, relazionarsi con una realtà che accoglie e stimola i comportamenti che alleggeriscono la quotidianità e migliorano la qualità della vita”.

“Lavoriamo quotidianamente – ha concluso Francesca Raggi, Direttrice della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Rimini – per stabilire la migliore connessione fra la sanità pubblica impegnata nei momenti che portano il paziente dalla diagnosi al post intervento e lo straordinario mondo delle associazioni di volontariato che svolge un ruolo fondamentale. Il progetto promosso dai Rotary Club con Oltre la Ricerca alimenta questi legami e nel concreto rende disponibili ulteriori spazi per assecondare le necessità dei pazienti”.

In apertura, saluti introduttivi sono stati portati da Fabio Masini, Presidente Rotary Club Rimini, Francesca Gabellini, Presidente di Oltre la Ricerca ODV, Francesca Rovinelli dell'ISS San Marino e Kristian Gianfreda, assessore alle Politiche sociali del Comune di Rimini.

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