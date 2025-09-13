Santarcangelo festeggia con l'Emilia Street Parade

Arriva a Santarcangelo l'Emilia Street Parade, una grande festa che nasce per celebrare i numerosi interventi di rinnovamento che negli ultimi dieci anni che hanno interessato la via Emilia, rendendo il tratto santarcangiolese della SS9 più sicuro e fruibile a piedi e in bicicletta. Una pista ciclabile di 2,8 km che congiunge in un’unica linea retta la frazione di Santa Giustina a un’area centrale come il parco Francolini, cinque nuovi attraversamenti pedonali , due incroci riorganizzati, tre fermate del trasporto pubblico riqualificate e una vasca di laminazione per rafforzare la difesa del territorio dagli eventi alluvionali. Sono questi gli interventi principali, per un insieme di opere che vale oltre 2 milioni di euro tra investimenti pubblici e privati. La nuova pista ciclabile lungo la via Emilia è stata realizzata in cinque stralci tra il 2020 e il 2025 con un investimento complessivo di 1,7 milioni di euro: 215mila euro di fondi pubblici – compreso un contributo regionale di circa 90mila euro – e circa 1,5 milioni di euro di investimenti privati nell’ambito di diversi accordi urbanistici, che hanno consentito la realizzazione di due nuovi tratti e la riqualificazione dell’unico esistente. Anche i nuovi attraversamenti pedonali che hanno preso forma tra il 2017 e il 2025, sono frutto di un investimento di oltre 112mila euro. Infine la messa in sicurezza degli incroci con le vie Bornaccino e dell’Acero, nonché dalla vasca di laminazione di Santa Giustina – hanno previsto un investimento di 180mila euro.