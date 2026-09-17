Nuove panchine e giochi per i più piccoli al Parco della Pace di Cattolica

Continuano a Cattolica i lavori di riqualificazione del Parco della Pace. Vengono posizionate 70 panchine, con sedute e spalliere prodotte con plastica riciclata e installato un nuovo gioco nell’area dedicata ai più piccoli, che prevede un’altalena, un’altalena a cesto (inclusiva), una molla, un girello, un dondolo e un gioco inclusivo. Il nuovo Parco sarà inaugurato entro il mese di ottobre con una festa di comunità.

“Il cantiere sta avanzando secondo il programma e entro ottobre consegneremo a Cattolica un luogo bellissimo ma soprattutto ancora più sicuro e fruibile, a misura di famiglie e, grazie ai nuovi servizi e arredi, ancora più accogliente e adatto a ospitare diverse tipologie di eventi – sottolinea l’Assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni – Siamo molto soddisfatti di come si sta procedendo, nel pieno rispetto del cronoprogramma e del progetto”.

L’investimento complessivo per la riqualificazione è di 150mila euro, di cui 96mila finanziati dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto di sicurezza integrata promosso attraverso l’Assessorato alla Legalità.

“Mi preme ribadire che il finanziamento regionale nasce da un progetto che abbiamo costruito mettendo insieme riqualificazione urbana, sicurezza e prevenzione – aggiunge l’Assessora alla legalità Claudia Gabellini –. L’obiettivo è intervenire non solo sulla qualità degli spazi, ma anche sul modo in cui vengono vissuti, favorendo relazioni positive, senso di comunità e occasioni di aggregazione, in particolare per i più giovani”.