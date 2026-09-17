La vita di San Francesco nell'arte. Verucchio omaggia gli 800 anni dalla morte

Ci saranno anche i Vescovi delle Diocesi di Rimini e di San Marino-Montefeltro, Monsignor Nicolò Anselmi e Monsignor Domenico Beneventi, domenica alle 16.30 nella Chiesa di Sant’Agostino di Verucchio all'inaugurazione della mostra “L’arte racconta scene di vita di San Francesco”. L’esposizione delle opere sarà aperta al pubblico fino al 18 ottobre 2026.

L’iniziativa è di “Francescanamente”, giunta alla IV edizione, nell’ambito delle celebrazioni per gli 800 anni del transito di San Francesco, organizzata con il contributo e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Verucchio e delle Diocesi di Rimini e San Marino Montefeltro con l’Associazione Cammini di San Francesco in Emilia Romagna.

All'inaugurazione ci saranno anche Suor Gloria Riva, teologa e storica dell’arte; Alessandro Marchi, storico dell’arte; Franco Boarelli Presidente Ass. Cammini di Francesco in Emilia Romagna.

La mostra è un breve ma significativo excursus delle tappe della vita del Santo dal 1223 al 1226.

Il percorso espositivo è un racconto visivo che attraverso libri illustrati, disegni, incisioni e testimonianze, in un arco tra il XVII e il XX secolo, ripercorre la fortuna figurativa dell’iconografia di Francesco. A testimoniare il racconto saranno esposte ricostruzioni di scene della vita di San Francesco.

1223-2023 Il Presepe di Greccio

1224-2024 L’impressione delle Stimmate (incontro tra Chiara e Francesco alla Porziuncola)

1225-2025 Il Cantico delle Creature (San Francesco dona le benedizioni a Frate Leone)

1226-2026 Il Transito

Al riguardo verranno esposte opere di collezioni private:

- Testo di Jacopo Ligozzi del 1607 “La descrizione del Sacro Monte della Vernia”

- Lastra su rame a sbalzo, Francesco che riceve le stimmate (fine 1700 ca)

- Stampa di Santi Francescani (fine 1600)

- Testimonianze di iconografia popolari (raccolte di Santini, medagliette votive ecc.)

- Per concessione del Santuario della Verna immagini di reliquie di contatto e benedizioni (XX-XXI Sec.)

- San Francesco di Assisi – Illustrato da Ezio Marchionni Ed. ART’E’

- Il Cantico dei Cantici – Introduzione, commenti e traduzione di Gianfranco Ravasi, illustrazioni di Pierre Boncompain – Ed. ART’E’.

Inoltre saranno esposte riproduzioni fotografiche degli affreschi di scuola trecentesca riminese, ritrovati nell’abside del Convento di Santa Croce e due riproduzioni di opere del Convento, il più antico convento Francescano dell’Emilia Romagna, dove San Francesco ha soggiornato provenendo da San Leo.

Al termine alle 18 seguirà una degustazione di cibi dal titolo “La cucina delle erbe ai tempi di Ildegarda e Francesco", curata dalla Chef della Cucina Storica Alessia Uccellini. Santa Ildegarda di Bingen (1098-1179) fu monaca benedettina ma anche guaritrice, erborista, naturalista, cosmologa, gemmologa, filosofa, artista, poetessa.

Il "Menù del Convento" della Chef della Cucina Storica, Alessia Uccellini sarà disponibile da settembre a novembre presso i ristoranti aderenti.

Il giorno precedente, sabato 19 settembre, alle 10 è in programma una visita guidata al convento di Santa Croce e agli affreschi ritrovati nel coro di scuola trecentesca riminese il cui recupero è ancora in corso.