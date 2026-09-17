Il sindaco rivela: un progetto per climatizzare il Palasport Flaminio

Un sistema di climatizzazione per trasformare il vecchio palasport Flaminio di Rimini in una struttura più moderna e accogliente per i tifosi del basket, e non solo. Il progetto è stato citato, a sorpresa, dal sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad nel saluto rivolto alla platea in apertura di un seminario organizzato dal gruppo Sgr. Il primo cittadino ha spiegato che è proprio in fase di progettazione un intervento di manutenzione straordinaria (definito “impegnativo”) per dotare il palazzetto dello sport di un sistema di climatizzazione che consenta “finalmente dopo decenni – ha detto - di assistere alle partite di playoff (ndr che si giocano in tarda primavera) con un'adeguata temperatura al suo interno”. Ovviamente non si tratta di un progetto concretizzabile dall’oggi al domani ma neppure dai tempi troppo lunghi. “Tra reperimento risorse, progettazione e bando di gara per affidamento lavori – ha spiegato il primo cittadino – ci vorrà un anno di tempo per il suo avvio”. E proprio il GSE, società pubblica che gestisce e promuove i servizi energetici e che era il tema del seminario, sarà fondamentale nel garantire la sostenibilità economica dell’iniziativa.

"Io credo che per tutte le città l'ammodernamento del patrimonio immobiliare pubblico e la transizione energetica passino da un cambiamento culturale che generi una diversa organizzazione della macchina comunale - ha proseguito il sindaco - in cui il peso delle fonti energetiche sia equivalente a quello del progetto architettonico, della funzionalità e dell'estetica. Non può essere considerato un 'di più', un'aggiunta dell'ultimo momento ma nell'atto di formazione del progetto deve essere immediatamente considerata una componente fondamentale o comunque pari alle altre". Sadegholvaad riconosce però che purtroppo molti degli 8mila comuni italiani "non sono strutturati come macchina burocratica per considerare questo". "E in attesa che sia lo Stato a investire sul suo futuro, investendo sulla nuova formazione - conclude -, occasioni come quella di oggi (ndr il seminario Sgr) svolgono sostanzialmente una funzione che non è quella di azienda privata ma a servizio della comunità".

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