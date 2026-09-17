La maggioranza di Del Conca Usa passa alla emilana Gresmalt Group

Gresmalt Group annuncia l’acquisizione del 51% delle quote di Del Conca USA, azienda del Gruppo Del Conca con sede a Loudon, negli Stati Uniti. L'obiettivo dell'operazione, spiegano i rappresentanti delle due aziende è quello di dare vita ad una partnership strategica destinata a rafforzare la presenza e la competitività nel mercato ceramico nordamericano.

L’accordo nasce dall’incontro tra due aziende familiari italiane, una con sede in Emilia, tra Casalgrande (RE) e Sassuolo l'altra tra San Clemente e San Marino, accomunate da una storia imprenditoriale di lungo periodo.



Filippo Salvarani, Presidente e CEO di Gresmalt Group commenta: “Con l’acquisizione del 51% di Del Conca USA, Gresmalt compie un passo importante nel proprio percorso di crescita internazionale. Abbiamo scelto questa realtà per la qualità del prodotto, il know-how tecnico e la capacità di innovare, ma anche per la forte affinità con la cultura imprenditoriale familiare di Gresmalt. Siamo pronti a mettere a fattor comune competenze e risorse per rafforzare la nostra proposta in Nord America e affrontare con visione e determinazione le sfide di questo mercato”.

Davide Mularoni, Presidente di Ceramica del Conca S.p.A., ha sottolineato: “La cessione del 51% a Gresmalt pone le basi per una nuova fase. La scelta di Gresmalt nasce dalla condivisione di valori, visione e cultura gestionale: siamo certi che, sotto la sua guida, le competenze industriali e commerciali delle

due aziende potranno generare sinergie concrete e nuove opportunità per il futuro”.