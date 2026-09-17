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La ditta: profondo rammarico

Stessa azienda, stessa dinamica. Dopo una settimana, un altro operaio ustionato

In foto: La ditta Myo, dove si è verificato l'incidente sul lavoro (foto Migliorini)
La ditta Myo, dove si è verificato l'incidente sul lavoro (foto Migliorini)
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Redazione
   
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Stessa azienda, medesima dinamica e ancora un ferito. A distanza di una settimana, un nuovo incidente sul lavoro è avvenuto alla ditta Myo di Poggio Torriana, azienda che si occupa di cancelleria e forniture per ufficio. Nella mattinata di mercoledì, un operaio 53enne, dipendente di una ditta esterna, è stato investito da una fiammata mentre era impegnato nella manutenzione di un quadro elettrico. L'incidente, causato probabilmente da un corto circuito, ha causato all'uomo ustioni al viso. I sanitari del 118 (accorsi con ambulanza e auto medica) lo hanno medicato sul posto e poi ne hanno disposto il trasferimento all'ospedale Bufalini di Cesena con il codice di massima gravità. Il 53enne non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, i carabinieri di Villa Verucchio e la Medicina del Lavoro per ricostruire la dinamica dell'infortunio. 

La scorsa settimana nella stessa azienda era accaduto un analogo incidente: a seguito di un cortocircuito erano rimasti feriti due operai di 39 e 36 anni. Il primo era stato ricoverato al Bufalini di Cesena.

"Gli episodi hanno profondamente colpito e rammaricato la nostra azienda - si legge in una nota della ditta Myo - che, sin dai primi momenti, ha assicurato la propria piena e costante collaborazione alle autorità competenti, che hanno già rilasciato il nulla osta alla riapertura dell’impianto, risultato pienamente conforme alla normativa vigente. Sono attualmente in corso gli opportuni accertamenti, finalizzati a individuare con tempestività le cause degli accaduti e ad adottare ogni misura necessaria affinché eventi analoghi non possano ripetersi. La sicurezza sul lavoro costituisce per MyO una priorità imprescindibile: l’azienda dedica, da sempre, la massima attenzione alla tutela della salute e dell’incolumità dei propri dipendenti e di tutti coloro che entrano in relazione con essa".

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