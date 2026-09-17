  
Indietro
menu
menu

arrestato 35enne

Come una furia in Pronto Soccorso, sfascia arredi e lancia sgabello ai sanitari

In foto: il pronto soccorso di Rimini
il pronto soccorso di Rimini
di
Redazione
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

E' giunto in Pronto Soccorso sostenendo di essere stato aggredito, ma durante la visita ha cercato di colpire medico ed infermiere e ha sfasciato gli arredi del PS. Momenti di grande tensione, nella giornata di ieri, all'ospedale Infermi di Rimini dove, attorno alle 19,15 è arrivato un 35enne nigeriano. L'uomo si è presentato al triage con un labbro gonfio e ha raccontato di essere stato picchiato da un conoscente. Durante la visita di controllo in ambulatorio lo straniero, improvvisamente, si è alzato dal lettino urlando, ha preso uno sgabello e lo ha lanciato con forza verso il medico che lo stava curando e le infermiere, fortunatamente senza colpirli. Lo sgabello è finito contro un mobile per la custodia dei medicinali.

Con una furia incontenibile il 35enne è uscito dall'ambulatorio e si è diretto verso la sala di aspetto del Pronto Soccorso pediatrico, dove ha sradicato una sedia e l'ha lanciata contro il pavimento, stesso gesto con una panchina in metallo, anch'essa estirpata e scagliata a terra. Vista la situazione di pericolo, il personale sanitario e gli addetti alla sicurezza si sono messi in sicurezza e hanno chiamato la Polizia. Non è stato facile per gli agenti placare il 35enne, ammanettarlo e portarlo nell’auto di servizio. L'uomo ha continuato con il suo agire violento anche in Questura e nella cella di sicurezza, dove ha preso a calci la porta. 

Il nigeriano è stato arrestato per danneggiamento aggravato e denunciato per interruzione di servizio pubblico.

Altre notizie
Il Palasport Flaminio
L'annuncio a sorpresa

Il sindaco rivela: un progetto per climatizzare il Palasport Flaminio.
di Redazione
la chiesa di Sant'Agostino
chiesa di sant'agostino

La vita di San Francesco nell'arte. Verucchio omaggia gli 800 anni dalla morte
di Redazione
FOTO
La ditta Myo, dove si è verificato l'incidente sul lavoro (foto Migliorini)
La ditta: profondo rammarico

Stessa azienda, stessa dinamica. Dopo una settimana, un altro operaio ustionato
di Redazione
Un dettaglio del manifesto
Online la “mappa dello sport”

Back to Sport 2026: pubblicato elenco delle discipline e delle società sportive
di Icaro Sport
De Conca Usa
nuovi assetti imprenditoriali

La maggioranza di Del Conca Usa passa alla emilana Gresmalt Group
di Redazione
FOTO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO