Come una furia in Pronto Soccorso, sfascia arredi e lancia sgabello ai sanitari

E' giunto in Pronto Soccorso sostenendo di essere stato aggredito, ma durante la visita ha cercato di colpire medico ed infermiere e ha sfasciato gli arredi del PS. Momenti di grande tensione, nella giornata di ieri, all'ospedale Infermi di Rimini dove, attorno alle 19,15 è arrivato un 35enne nigeriano. L'uomo si è presentato al triage con un labbro gonfio e ha raccontato di essere stato picchiato da un conoscente. Durante la visita di controllo in ambulatorio lo straniero, improvvisamente, si è alzato dal lettino urlando, ha preso uno sgabello e lo ha lanciato con forza verso il medico che lo stava curando e le infermiere, fortunatamente senza colpirli. Lo sgabello è finito contro un mobile per la custodia dei medicinali.

Con una furia incontenibile il 35enne è uscito dall'ambulatorio e si è diretto verso la sala di aspetto del Pronto Soccorso pediatrico, dove ha sradicato una sedia e l'ha lanciata contro il pavimento, stesso gesto con una panchina in metallo, anch'essa estirpata e scagliata a terra. Vista la situazione di pericolo, il personale sanitario e gli addetti alla sicurezza si sono messi in sicurezza e hanno chiamato la Polizia. Non è stato facile per gli agenti placare il 35enne, ammanettarlo e portarlo nell’auto di servizio. L'uomo ha continuato con il suo agire violento anche in Questura e nella cella di sicurezza, dove ha preso a calci la porta.

Il nigeriano è stato arrestato per danneggiamento aggravato e denunciato per interruzione di servizio pubblico.