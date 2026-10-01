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Edizione 2026

Nuove Idee Nuove Imprese, ecco i 13 progetti finalisti

In foto: il comitato di Nuove Idee Nuove Imprese
il comitato di Nuove Idee Nuove Imprese
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Redazione
   
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Sono 13 i progetti finalisti dell’edizione 2026 di Nuove Idee Nuove Imprese selezionati dal Comitato Tecnico Scientifico. Di questi, 5 gruppi provengono dalla provincia di Forlì-Cesena, 3 da quella di Rimini, altrettanti da Bologna, uno da Ravenna e uno dalla Repubblica di San Marino. L'evento finale è in programma il 16 dicembre al Centro Congressi SGR con la premiazione dei vincitori dei premi in denaro e dei numerosi benefits in palio. “I 13 progetti finalisti raccontano una nuova imprenditorialità che guarda all’innovazione come strumento per affrontare sfide concrete e generare valore – le parole di Maurizio Focchi, presidente dell’associazione Nuove Idee Nuove Imprese -. L’Intelligenza Artificiale rappresenta il filo conduttore di molte delle proposte e, integrandosi con robotica, IoT, automazione e analisi dei dati, viene impiegata per rispondere a esigenze concrete di imprese e cittadini. Dalla sostenibilità alla salute, dalla formazione alla sicurezza, dalla logistica all’Ho.Re.Ca., emerge una spiccata capacità di trasferire la tecnologia in soluzioni capaci di migliorare processi, servizi e qualità della vita”. Nell’anno in cui festeggia i suoi primi 25 anni, Nuove Idee Nuove Imprese registra l’ingresso tra gli sponsor del Gruppo Focchi.

I PROGETTI FINALISTI IN SINTESI

AGILE AI SYSTEM: V è un Business Assistant basato sull’intelligenza artificiale e pensato per le PMI. Consente a commerciali e manager di interrogare in linguaggio naturale CRM, ERP e altri dati aziendali, ricevere priorità e suggerimenti e automatizzare attività come follow-up, aggiornamenti e promemoria.

CLUBBEL: piattaforma geolocalizzata che mappa in tempo reale eventi musicali, locali, DJ set e concerti sul territorio. Attiva in Romagna, Pesaro-Urbino e San Marino, permette agli utenti di scoprire l’offerta di intrattenimento musicale della zona attraverso una web app, a cui si aggiungeranno le nuove app native.

DIGIHORECA: ecosistema digitale basato sull’intelligenza artificiale che semplifica e automatizza i processi di approvvigionamento nella filiera Ho.Re.Ca. La piattaforma digitalizza documenti, dati e flussi operativi, aiutando attività e distributori a ridurre il lavoro manuale, controllare i costi e rendere più efficiente la gestione degli acquisti.

EQUATHORA: piattaforma digitale gamificata per l’apprendimento della matematica. Attraverso un tutor basato sull’intelligenza artificiale, che individua gli errori passo dopo passo, aiuta gli studenti a superare i blocchi di apprendimento e consente ai docenti di assegnare problemi e monitorare in tempo reale i progressi della classe.

ETORRE: soluzione meccatronica brevettata che trasforma i vani ascensore degli edifici in sistemi di accumulo gravitazionale di energia elettrica. Integrandosi con i sistemi locali di produzione da fonti rinnovabili, ottimizza l’autoconsumo energetico, riduce l’impronta carbonica degli immobili e può fornire servizi di flessibilità alla rete elettrica.

FRUTTILIX: Fruttilix + Logilix è l’ecosistema digitale B2B sviluppato dalla startup innovativa PADEC per il commercio e la logistica della filiera ortofrutticola europea. Fruttilix connette domanda e offerta tra operatori professionali, mentre Logilix integra le conseguenti esigenze di trasporto. L’intelligenza artificiale trasforma progressivamente i dati generati dall’ecosistema in opportunità commerciali, market intelligence e strumenti di supporto alle decisioni.

HRIMS: soluzione che aiuta organizzazioni e brand a individuare i segnali deboli che possono anticipare l’insorgere di crisi reputazionali. Attraverso l’intelligenza artificiale, l’analisi del contesto e un indice proprietario di valutazione del rischio, H-RIMS trasforma dati e informazioni frammentate in strumenti a supporto della prevenzione e della gestione del rischio reputazionale.

LINKET: startup IoT che sviluppa soluzioni tecnologiche end-to-end, dalla progettazione di hardware e firmware fino alle piattaforme cloud. L’obiettivo è rendere la connettività intelligente accessibile alle aziende e accelerare la digitalizzazione di prodotti e processi nei settori industriale, automotive e della mobilità.

MICRO Y: progetto che sta sperimentando in orbita LEO un sensore destinato alle superfici delle future basi lunari, con l’obiettivo di rilevare gli impatti di micrometeoriti e i danni provocati. Il gruppo sta lavorando all’applicazione del sensore su MPH, modulo abitativo lunare progettato da Thales Alenia Space per le missioni ARTEMIS.

MIRAVIA: sviluppa soluzioni robotiche per la preparazione automatizzata di cocktail, applicando la robotica collaborativa al settore Ho.Re.Ca. L’obiettivo è rendere il servizio più efficiente, mantenendo al centro dell’esperienza del cliente il personale e l’atmosfera del locale.

MOVABILITY: servizio itinerante che porta moduli mobili attrezzati per il fitness, la riabilitazione e il benessere direttamente al domicilio dell’utente, in azienda o presso strutture socio-sanitarie. Propone percorsi personalizzati rivolti sia a persone con ridotta capacità motoria sia a chi desidera allenarsi o mantenersi in salute superando barriere fisiche o geografiche.

SAFE FORGE: soluzione che affianca la formazione tradizionale sulla sicurezza sul lavoro con brevi esperienze ludiche e interattive online, rivolgendosi in particolare ai soggetti più esposti, tra cui giovani e lavoratori stranieri. Attraverso l’intelligenza artificiale ricrea l’ambiente di lavoro delle aziende e propone situazioni di rischio realistiche, permettendo di imparare anche dall’errore senza esporsi a pericoli reali. Il progetto si rivolge al mercato della formazione in Italia e San Marino.

VALUE: sviluppa Sentinel, un sistema privacy-first basato su radar e intelligenza artificiale on-edge per prevenire le cadute e rilevare precocemente segnali di declino nelle persone anziane e fragili. La soluzione è pensata per l’utilizzo a domicilio, nelle RSA e nei senior coliving, senza ricorrere a telecamere o dispositivi indossabili. 

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