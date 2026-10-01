La Regione aderisce ai cammini di San Francesco, uno passa da Rimini

A ottocento anni dalla morte del Santo, la Regione Emilia-Romagna avvia il percorso di adesione all’associazione “Vie e Cammini di San Francesco”, che riunisce Regioni, Comuni, diocesi e famiglie francescane con l’obiettivo di coordinare le iniziative dedicate ai percorsi legati alla figura del Patrono d’Italia. Un’adesione che, in particolare, permetterà di rafforzare la promozione e la valorizzazione del “Cammino di Francesco da Rimini a La Verna”, l'itinerario di 110 chilometri che parte dalla costa romagnola e, attraverso la collina e l’Appennino, arriva in Toscana. Per il 2026 è prevista una quota iniziale di adesione di 30mila euro, comprensiva della quota associativa, mentre per il 2027 e il 2028 la quota associativa annuale è di 8mila euro.

“Ospitare in Emilia-Romagna un tratto del ‘Cammino di San Francesco’ rappresenta una grande ricchezza, dal punto di vista spirituale e umano, oltre che storico, culturale e naturalistico - afferma la sottosegretaria alla Presidenza, Manuela Rontini-. Percorrerlo significa riscoprire il messaggio e l’eredità di San Francesco, ancora oggi profondamente attuali, a partire dall’attenzione per la natura e per il rapporto tra le persone e il mondo che le circonda. L’adesione dell’Emilia-Romagna all’associazione ‘Vie e Cammini di San Francesco’ è un’opportunità preziosa per rafforzare la conoscenza e la valorizzazione di questo patrimonio, seguendo le orme del Santo attraverso luoghi, paesaggi e comunità che ne custodiscono la memoria. Domenica 4 ottobre- conclude Rontini- si svolgeranno ad Assisi le celebrazioni per gli ottocento anni dalla sua morte, alla presenza del presidente Mattarella. Per me sarà un grande onore rappresentare in quell’occasione la nostra Regione”.

“Con l’adesione all’associazione ‘Vie e Cammini di San Francesco’, l’Emilia-Romagna entra in una rete che riunisce i principali soggetti istituzionali impegnati nella valorizzazione dei percorsi francescani, rafforzando la collaborazione e il coordinamento tra i territori attraversati - commenta l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni -. I cammini e le vie di pellegrinaggio rappresentano per noi un segmento turistico sempre più importante, sul quale la Regione investe in modo strutturale da oltre dieci anni e che oggi può contare su un circuito regionale di 22 percorsi. Un turismo lento e sostenibile, capace di accompagnare visitatrici e visitatori alla scoperta di borghi e luoghi meno conosciuti, valorizzando il patrimonio culturale, naturale ed enogastronomico e creando nuove opportunità per le economie locali. Il ‘Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna’, già inserito nel circuito regionale dei Cammini e delle vie di pellegrinaggio, ne è un esempio particolarmente significativo: un itinerario che dalla costa attraversa la collina e l’Appennino e che vogliamo far conoscere sempre di più, rafforzandone al contempo la capacità di generare opportunità e sviluppo per i territori che attraversa”.

Il “Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna”

Dal Tempio Malatestiano di Rimini, a un passo dal mare, al convento di Santa Croce di Verucchio e alla chiesa di Sant’Igne, a pochi passi dallo sperone di San Leo. Poi Sant’Agata Feltria e l’Eremo di Sant’Alberico, vicino al paese di Balze, per proseguire poi verso La Verna. Attraversa l’Emilia-Romagna il “Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna”: un itinerario di 5 tappe, per un totale di 110 chilometri, che collega le località legate al passaggio del Santo fino al monte della Verna. A donarglielo fu il conte Orlando Catani di Chiusi, a San Leo, l’8 maggio 1213, e oggi è sede del Santuario della Verna, uno dei luoghi più importanti della storia francescana: qui, nel 1224, San Francesco ricevette le stimmate.