  
Indietro
menu
menu

giovedì 1 ottobre

A Bellaria Igea Marina una serata su storia e identità cittadina con IcaroTeche

In foto: una Festa della Borgata (archivio)
una Festa della Borgata (archivio)
di
Redazione
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Giovedì 1° ottobre alle 21, è in programma al Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina (via Muggia, 16) una serata a ingresso libero dedicata alla memoria, alla storia e all’identità della città attraverso immagini, video e testimonianze raccolti dal Gruppo Icaro in ‘IcaroTeche’: il primo archivio digitale interattivo della Romagna, un progetto nato per preservare e rendere accessibile oltre mezzo secolo di memoria locale.
 
L'archivio raccoglie infatti il materiale multimediale accumulato in cinquant'anni dalle testate del Gruppo Icaro (Radio Icaro, IcaroTV e newsrimini.it), arricchito da preziosi contributi donati da giornalisti e testimoni del territorio. Migliaia di documenti sono già stati digitalizzati e catalogati su icaroteche.it, salvandoli dal naturale degrado del tempo grazie a un lavoro imponente e in continuo sviluppo.
 
Cuore tecnologico del sistema, è un software innovativo basato sull'Intelligenza Artificiale, sviluppato in collaborazione con l’Università di Bologna e cofinanziato dai Fondi europei della Regione Emilia Romagna. L'applicazione è in grado di riconoscere i dialoghi, elaborare le informazioni e generare automaticamente metadati (luoghi, persone, eventi), ricostruendo il contesto di riferimento attorno a ogni documento. Attraverso immagini, voci, notizie e volti che raccontano l’identità della nostra comunità, la piattaforma permette così a tutti di esplorare il passato navigando tra mappe geografiche, linee temporali, parole chiave e protagonisti della vita pubblica.
 
La serata al Cinema Apollo sarà un vero e proprio racconto per immagini della storia e delle tradizioni della città, particolarmente significativo nell’anno delle celebrazioni per il 70° anniversario dell’istituzione del Comune autonomo di Bellaria Igea Marina. Attraverso i materiali d’archivio si ripercorreranno alcuni dei luoghi, dei personaggi e delle vicende che hanno contribuito a costruire l’identità della comunità: dalla tradizione della pesca alla trasformazione dei luoghi, dalla cultura popolare alla figura di Alfredo Panzini, fino alla musica e al Bellaria Film Festival. Lo si farà proprio attraverso i filmati storici tratti dalle trasmissioni di Icaro, arricchiti da testimonianze, letture, poesia dialettale, intermezzi musicali e interventi degli ospiti in sala.

Altre notizie
repertorio
intervento dei Carabinieri

Manomette l'antitaccheggio per rubare vestiario, arrestato 30enne
di Redazione
dalla copertina
Libri da queste parti

'L'estate cattiva. Rimini 1989'. Alla Gambalunga il libro di Maurizio Ceccarini
di Redazione
Fernanda Argnani alla cerimonia del Sigismondo (@Comune di Rimini)
Sigismondo d'Oro nel 2022

Si è spenta a 104 anni Fernanda Argnani, donna di cultura e insegnante
di Redazione
VIDEO
@Vigili del Fuoco
a Novafeltria

Cane da caccia cade in un pozzo, il salvataggio dei Vigili del Fuoco
di Redazione
don Valerio Celli insieme ad altri sacerdoti
insieme al vescovo Anselmi

È arrivato in Francia il pellegrinaggio della sezione riminese dell’Unitalsi
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO