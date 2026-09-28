A Bellaria Igea Marina una serata su storia e identità cittadina con IcaroTeche

Giovedì 1° ottobre alle 21, è in programma al Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina (via Muggia, 16) una serata a ingresso libero dedicata alla memoria, alla storia e all’identità della città attraverso immagini, video e testimonianze raccolti dal Gruppo Icaro in ‘IcaroTeche’: il primo archivio digitale interattivo della Romagna, un progetto nato per preservare e rendere accessibile oltre mezzo secolo di memoria locale.



L'archivio raccoglie infatti il materiale multimediale accumulato in cinquant'anni dalle testate del Gruppo Icaro (Radio Icaro, IcaroTV e newsrimini.it), arricchito da preziosi contributi donati da giornalisti e testimoni del territorio. Migliaia di documenti sono già stati digitalizzati e catalogati su icaroteche.it, salvandoli dal naturale degrado del tempo grazie a un lavoro imponente e in continuo sviluppo.



Cuore tecnologico del sistema, è un software innovativo basato sull'Intelligenza Artificiale, sviluppato in collaborazione con l’Università di Bologna e cofinanziato dai Fondi europei della Regione Emilia Romagna. L'applicazione è in grado di riconoscere i dialoghi, elaborare le informazioni e generare automaticamente metadati (luoghi, persone, eventi), ricostruendo il contesto di riferimento attorno a ogni documento. Attraverso immagini, voci, notizie e volti che raccontano l’identità della nostra comunità, la piattaforma permette così a tutti di esplorare il passato navigando tra mappe geografiche, linee temporali, parole chiave e protagonisti della vita pubblica.



La serata al Cinema Apollo sarà un vero e proprio racconto per immagini della storia e delle tradizioni della città, particolarmente significativo nell’anno delle celebrazioni per il 70° anniversario dell’istituzione del Comune autonomo di Bellaria Igea Marina. Attraverso i materiali d’archivio si ripercorreranno alcuni dei luoghi, dei personaggi e delle vicende che hanno contribuito a costruire l’identità della comunità: dalla tradizione della pesca alla trasformazione dei luoghi, dalla cultura popolare alla figura di Alfredo Panzini, fino alla musica e al Bellaria Film Festival. Lo si farà proprio attraverso i filmati storici tratti dalle trasmissioni di Icaro, arricchiti da testimonianze, letture, poesia dialettale, intermezzi musicali e interventi degli ospiti in sala.