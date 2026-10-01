I riminesi Salvatori e Zoli raccontano in Cina la "Romagna, terra dei motori"

“Romagna, la Terra dei Motori”. E’ con questa scritta che ha campeggiato per qualche minuto sul palco dell’arena centrale del CIMAMotor in Cina, che si è concluso l’intervento di Emilio Salvatori e Cristina Zoli che, per oltre una mezz’ora con video e foto, hanno raccontato ai tanti motociclisti cinesi presenti nello spazio le bellezze dell’Italia e della Romagna viste dalla sella di una moto. Un’opportunità nata nei mesi scorsi quando, sulla base delle relazioni costruite nel corso delle precedenti esperienze in Cina dalla coppia di motociclisti riminesi, è nato l’invito della direzione del 24° International Motorcycle Trade Exhibition a partecipare con un proprio spazio espositivo alla grande manifestazione dedicata al mondo delle due ruote che si tenuta a Chongqing dal 19 settembre.

Chongqing è anche soprannominata “La Città dei motori”, tanto che, nei quattro giorni della 24ª edizione della China International Motorcycle Expo, sono state oltre 300.000 le persone che hanno visitato l’esposizione che nei numeri ha superato tutte le precedenti edizioni.E' qui che negli anni ’70 sono nati e hanno sede i più grandi marchi motociclistici cinesi che hanno fatto di questo territorio uno dei più importanti poli mondiali della produzione di moto e automobili.

“Ci sembrava un’occasione ideale - hanno detto Emilio Salvatori e Cristina Zoli - per seminare e costruire relazioni con un mondo come quello dei motociclisti cinesi in grande espansione a cui - appassionati come non mai - si illuminavano gli occhi ogni qualvolta parlavamo dell’Italia e della nostra terra invitandoli a venire da noi per conoscerla direttamente. Un’occasione che da subito abbiamo pensato di cogliere perché l’esperienza ci ha insegnato che è da qui, da questi contatti prima di tutto umani, che si possono condividere le passioni comuni capaci di superare qualsiasi barriera.”

Proseguono Emilio Salvatori e Cristina Zoli: "con la collaborazione di Moto Morini China che ci ha messo a disposizione una X-Cape 1200 e Road Pioneer, il tour operator cinese con cui abbiamo già condiviso le nostre precedenti avventure cinesi, abbiamo progettato e realizzato un viaggio ideale che da Urumqi, in 15 giorni e 4500 chilometri, seguendo gli antichi tracciati della Via della Seta ci ha portato in solitaria in sella a una moto a Chongqing attraversando quattro grandi regioni della Cina.”

Sono state tante le persone che durante i quattro giorni dell’expo si sono fermate nello stand allestito con le immagini di Romagna Motorcycle, il progetto per lo sviluppo del mototurismo promosso da Visit Romagna. Sono oltre 6000 i chilometri che i 15 itinerari diversi proposti da Romagna Motorcycle (www.visitromagna.it/ motorcycle) mettono a disposizione di chi ama la moto e il viaggio .



“Un’occasione quella di CIMAMotor che abbiamo ritenuto importante cogliere - ha detto Chiara Astolfi, direttrice di Visit Romagna - per raccontare attraverso Romagna Motorcycle quanto la nostra regione è in grado di offrire agli appassionati del motociclismo di tutto il mondo con la sua storia, le meraviglie del suo territorio, le sue strutture sportive e dell’accoglienza capaci ogni anno di accogliere centinaia di migliaia di motociclisti attratti da un programma di eventi con pochi uguali al mondo.”