Foto hard di una ragazza create da intelligenza artificiale. Indagine su minori

La Squadra Mobile di Rimini ha svolto indagini su una vicenda che vede coinvolti alcuni minorenni e che riguarda la realizzazione e diffusione di immagini digitalmente alterate con l' intelligenza artificiale.

L'indagine è partita dalla segnalazione sulla circolazione di immagini apparentemente create mediante sistemi di IA, nelle quali il volto di una minore sarebbe stato associato ad un corpo nudo senza il consenso dell'interessata. Gli approfondimenti svolti dalla Sezione specializzata nei reati contro la persona della Squadra Mobile di Rimini hanno richiesto una dettagliata analisi degli ambienti digitali e delle piattaforme di comunicazione utilizzate dai giovani coinvolti: sono stati esaminati i dispositivi informatici, acquisiti dati digitali e ricostruita la sequenza di condivisione dei contenuti.

Le indagini hanno consentito di individuare i canali attraverso i quali i file alterati sarebbero stati generati e poi veicolati, ricostruendo le interazioni tra i soggetti coinvolti e raccogliendo elementi utili per accertare le singole responsabilità. Particolare attenzione è stata dedicata alla verifica delle modalità di utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale impiegati per la manipolazione delle immagini, nonché agli effetti prodotti sulla vittima e sul contesto relazionale nel quale l'episodio si è sviluppato.

L'attività investigativa - sottolinea la Questura di Rimini - si è svolta con la massima delicatezza, tenendo conto della giovane età delle persone interessate e della necessità di coniugare le esigenze di accertamento dei fatti con la tutela della riservatezza e della dignità dei minori coinvolti. Gli operatori della Squadra Mobile hanno operato in costante raccordo con l'Autorità Giudiziaria minorile, adottando tutte le cautele previste dall'ordinamento per la protezione delle vittime vulnerabili.



Una vicenda che rappresenta "un importante momento di riflessione sui rischi connessi all'impiego improprio delle nuove tecnologie. Strumenti oggi facilmente accessibili consentono infatti di creare contenuti artificiali estremamente realistici, capaci di arrecare gravi danni alla dignità, alla reputazione e all'equilibrio psicologico delle persone, con effetti ancora più devastanti quando le vittime sono minori".

La Polizia di Stato richiama l'attenzione di giovani e famiglie sul fatto che "condotte apparentemente considerate da alcuni come semplici scherzi, ritorsioni o forme di derisione online possono integrare fattispecie di reato di particolare gravità e determinare conseguenze giudiziarie rilevanti". Particolare sensibilità è stata dedicata alla trattazione di questo fascicolo dagli investigatori della Sezione Reati contro la Persona della Squadra Mobile di Rimini, da anni impegnati nell'ascolto delle vittime vulnerabili e nel contrasto ai fenomeni che colpiscono minori e soggetti fragili. L'intervento degli operatori è stato orientato non soltanto all'accertamento dei fatti, ma anche alla tutela della persona offesa e alla corretta gestione di una vicenda particolarmente delicata.



La Questura di Rimini continuerà inoltre a promuovere attività di prevenzione e informazione attraverso i numerosi incontri che il personale della Polizia di Stato svolgerà nei prossimi mesi negli istituti scolastici della provincia. Saranno affrontati anche i temi dell'utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale, dei rischi della diffusione incontrollata di contenuti online, del cyberbullismo e della tutela dei minori nel mondo digitale.

La Polizia di Stato invita infine genitori, insegnanti e ragazzi a non sottovalutare segnali di disagio o episodi di diffusione di contenuti offensivi e a rivolgersi tempestivamente alle Forze di Polizia in caso di situazioni analoghe.

L'intelligenza artificiale - ricorda la Questura - "rappresenta una straordinaria opportunità di sviluppo e innovazione, ma il suo utilizzo richiede consapevolezza e senso di responsabilità. La creazione o diffusione di immagini manipolate, soprattutto quando coinvolgono minori, può integrare gravi ipotesi di reato. La normativa vigente prevede oggi specifiche forme di tutela anche per i casi di alterazione artificiale dei volti e delle immagini, mentre la produzione o diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito riferibile a minori può configurare fattispecie di particolare gravità, tra cui quelle previste dall'articolo 600-ter del Codice Penale. La prevenzione, la tempestiva segnalazione e un corretto utilizzo delle tecnologie restano gli strumenti più efficaci per proteggere i giovani e garantire un ambiente digitale sicuro e rispettoso della dignità di ogni persona".