Nuova vita per il parco Bellini e secondo tratto di ciclabile con ipotesi ponte

La riqualificazione del parco Bellini, la realizzazione del secondo e ultimo tratto di pista ciclopedonale, nuovi asfalti e marciapiedi. Sono alcuni dei lavori pubblici che interesseranno la frazione di Sant'Andrea in Besanigo a Coriano e che lunedì sera sono stati presentato dal sindaco Gianluca Ugolini e dalla giunta comunale in un incontro pubblico.

Gli interventi nel dettaglio:

Parco Bellini. Il progetto riconosce le due anime del parco, una dedicata alla sosta e al gioco, un’altra più funzionale destinata all’attività sportiva. Con un investimento di 175.000 euro l’area pubblica, estesa su una superficie di circa 9.000 mq, verrà completamente riqualificata con la demolizione dei camminamenti esistenti e la creazione di nuovi. L'obiettivo è di convertire il parco in uno spazio armonico e pienamente accessibile con 4 nuove zone di aggregazione, di forma circolare, collegate tra loro da percorsi pedonali e dotate di panchine di forma semicircolare. Oltre ad interventi di nuova pavimentazione nell'area in cui è posizionato il gazebo, verranno realizzati un’area fitness e un campo da pallavolo. Saranno mantenuti l’area sgambamento cani e l’area gioco per bambini. Intervento previsto sul verde con 15 alberi. Lungo la pista ciclopedonale una fascia di siepi costituirà una cortina sul fronte del parco. Verranno create delle dune per movimentare il parco e definire ulteriormente gli spazi. L’attuale statua votiva verrà ricollocata in prossimità dell’ingresso. Inizio lavori previsto: settembre - ottobre.

Pista ciclopedonale - Ultimo tratto. Il secondo tratto di ciclopedonale, a partire dal centro commerciale di piazza Falcone, si dirama verso via della Repubblica e giunge fino al parco di via Toscanini. Dall’altro lato si dirama verso le vie Mozart e Vivaldi, lungo un percorso di nuova realizzazione che sarà costituito da una pista ciclabile di larghezza 2,50 mt. Il nuovo tratto sarà raccordato al tratto di recente realizzazione al fine di creare un percorso sicuro tra il centro della frazione e il Comune di Riccione, a sud verso viale Gradara, a nord verso viale Veneto, per cui è in corso di sviluppo uno studio per la realizzazione di un nuovo ponticello ciclo pedonale sul Rio Melo. Sarà un’alternativa sicura alla via Colombarina, arteria stradale molto trafficata soprattutto dai mezzi pesanti. L'opera è finanziata dalla Regione Emilia-Romagna per circa 379.000 euro su un totale di 505.000 euro. Entro l’autunno dovrebbero partire i lavori.

Nuovi asfalti. Lavori di asfaltatura sono in procinto di partire in tutti i vialetti pedonali della zona residenziale nelle vie Bellini, Rossini, Mascagni e Toscanini. Si interverrà anche nel tratto compreso tra la Celletta e il centro commerciale di piazza Falcone.

Verde. Lungo il primo tratto di ciclabile sono già stati piantumati 20 alberi della specie Celtis Australis, 220 piante di siepi al Parco Donne Vittime di Violenza e 12 arbusti, potati a sfera, sono stati posizionati in aiuole con ghiaino colorato in via Colombarina, in piazza Falcone e in piazza XXV aprile.

Illuminazione pubblica. Sostituzione dei corpi illuminanti esistenti tramite nuove tecnologie ad alta efficienza, l’allineamento dei pali e l’eventuale sostituzione in caso di necessità. È previsto inoltre il rifacimento di alcuni chilometri di linee e la sostituzione di tutti i quadri elettrici obsoleti. In programma la riqualificazione degli edifici comunali e l’installazione di impianti fotovoltaici.

“Questi incontri sono molto importanti perché dall’ascolto nascono sempre suggerimenti utili per migliorare nel concreto la vita dei cittadini. Per la frazione di Sant’Andrea in Besanigo - hanno detto il sindaco Gianluca Ugolini e l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Bianchi - mettiamo a terra progetti di riqualificazione precisi. Dalla mobilità lenta con il completamento della pista ciclopedonale, al rinnovamento del parco Bellini che verrà finanziato con le risorse del disagio ambientale, utilizzate per il parco dei Cerchi appena terminato e, in futuro, per i parchi di Ospedaletto e Cerasolo, portiamo a compimento interventi di rigenerazione urbana dall’ effettivo impatto sulla vita quotidiana dei cittadini”.