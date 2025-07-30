Il mondo della nautica e della pesca sportiva torna protagonista in Fiera

Rimini dal 13 al 15 febbraio tornerà ad essere la capitale della pesca sportiva e della nautica da diporto con Pescare Show 2026, la manifestazione organizzata in Fiera da Italian Exhibition Group. La seconda edizione riminese dello storico evento fieristico di settore riunirà in un unico appuntamento annuale le novità di mercato, unite a competizioni internazionali, aree esperienziali, occasioni di business e networking. Rimini, con la sua centralità geografica e con il suo essere città di mare, è stata una leva strategica per il successo della prima edizione: lo scorso febbraio, Pescare Show ha registrato, infatti, oltre 100 brand e una crescita del 50% dei visitatori, con il fronte internazionale salito del 90% e con tanti eventi in particolare al mare. Nel 2026 l'evento occuperà sei padiglioni della Fiera, uno dei quali interamente dedicato alla prima tappa indoor della World Cup di Casting e Fly Casting organizzata e coordinata da FIPSAS in collaborazione con ICFS (International Casting Sport Federation) con oltre 10 squadre nazionali. Nell'area espositiva ci sarà spazio per i mondi della pesca sportiva, della nautica da diporto, con la presenza di cantieri, motoristica ed elettronica, dell’outdoor con abbigliamento, attrezzature e accessori, mentre l'area dedicata al turismo offrirà opportunità per tour operator e itinerari di pesca.

La natura internazionale della manifestazione si rafforza con l’accordo di partnership e co-branding con EFTTEX, evento di settore in programma a Bruxelles dal 10 al 12 settembre 2025. Confermate anche le collaborazioni con istituzioni e media tra cui Regione Emilia-Romagna, FIPSAS, ASSONAT, Club Nautico di Rimini, Aquabike San Marino, H2O Magazine, Italian Fishing TV.

Come proposta di avvicinamento all'appuntamento fieristico nasce Road to Pescare Show 2026, un programma di eventi sportivi e di settore, promosso da IEG in collaborazione con aziende e partner, che si svolgerà nelle principali località dell’Alto Adriatico e del Tirreno, valorizzando le diverse specialità della pesca sportiva attraverso la partecipazione a gare, manifestazioni e appuntamenti istituzionali.

per tutte le info https://www.pescareshow.it/it/blog.