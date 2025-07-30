Controlli Capitaneria
Irregolarità sul pesce: 5.000 euro di multa per alcune attività riminesi
In foto: il pesce seqeustrato
di Redazione
1 min
Mer 30 Lug 2025 12:35 ~ ultimo agg. 6 Ago 02:46
Nelle prime ore della mattina sono scattati alcuni controlli da parte del personale della Guardia Costiera di Rimini in particolare sulla corretta etichettatura e tracciabilità dei prodotti ittici in vendita. Le ispezioni effettuate in alcune attività commerciali della città hanno permesso di rilevare gravi irregolarità legate all'assenza di informazioni obbligatorie come origine, denominazione commerciale e metodo di produzione. Ai titolari delle attività sono state elevate tre sanzioni amministrative, ciascuna dell’importo di 1.500 euro. Sequestrato circa un quintale di prodotto ittico, non conforme alla normativa di settore ma risultato idoneo al consumo, che è stato devoluto in beneficenza alla comunità di San Patrignano.
Altre notizie
di Icaro Sport
per venerdì 22 agosto
Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
Test col Cosmos a porte chiuse
Giovedì pomeriggio la riunione del GOS per Rimini-Gubbio
di Icaro Sport
VIDEO
Meteo Rimini