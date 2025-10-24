  
investimento da 35mila euro

Nuova staccionata in corten al parco del Marano di Coriano

In foto: la nuova staccionata
la nuova staccionata
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Ven 24 Ott 2025 14:19 ~ ultimo agg. 14:23
Il Parco del Marano si rinnova grazie all’intervento dell’Amministrazione comunale, che ha completato la realizzazione di circa 200 metri di nuova staccionata in Acciaio Corten. La nuova chiusura, alta 1,10 metri si inserisce in modo discreto e naturale nel paesaggio del parco. L’investimento per la riqualificazione del parco ammonta a circa 35mila euro. A breve verrà sostituita la cartellonistica e gli arredi del parco, quali panche e tavoli.

Con questo intervento abbiamo voluto restituire al Parco del Marano una recinzione funzionale e coerente con il suo contesto naturale – commenta l’assessore all'ambiente Anna Pazzaglia – L’Acciaio Corten unisce bellezza, durata e sostenibilità: una scelta che valorizza il paesaggio e testimonia l’attenzione dell’Amministrazione per i luoghi della comunità”.

