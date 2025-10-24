Nuova staccionata in corten al parco del Marano di Coriano

Il Parco del Marano si rinnova grazie all’intervento dell’Amministrazione comunale, che ha completato la realizzazione di circa 200 metri di nuova staccionata in Acciaio Corten. La nuova chiusura, alta 1,10 metri si inserisce in modo discreto e naturale nel paesaggio del parco. L’investimento per la riqualificazione del parco ammonta a circa 35mila euro. A breve verrà sostituita la cartellonistica e gli arredi del parco, quali panche e tavoli.

“Con questo intervento abbiamo voluto restituire al Parco del Marano una recinzione funzionale e coerente con il suo contesto naturale – commenta l’assessore all'ambiente Anna Pazzaglia – L’Acciaio Corten unisce bellezza, durata e sostenibilità: una scelta che valorizza il paesaggio e testimonia l’attenzione dell’Amministrazione per i luoghi della comunità”.