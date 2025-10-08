  
Indietro
menu
menu

costi di 115mila euro

Nuova copertura per la Domus del Chirurgo. Affidamento lavori entro fine anno

In foto: la Domus del Chirurgo
la Domus del Chirurgo
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mer 8 Ott 2025 12:30 ~ ultimo agg. 12:54
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

La domus del Chirurgo di Rimini avrà una nuova copertura. La giunta comunale ha approvato l’aggiornamento del documento di indirizzo per il progetto, già condiviso con la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Complessivamente si tratta di un investimento di 115mila euro, finalizzato a migliorare l’impermeabilizzazione della copertura della Domus per preservare al meglio i mosaici che il sito conserva.  

Con le sue peculiarità ambientali ed edilizie, la copertura è sempre stata uno degli elementi più caratteristici della Domus che dunque con l'intervento in programma si andrà a valorizzare, in sintonia con la complessiva riqualificazione dell'area di Piazza Ferrari. L’affidamento dei lavori è previsto entro la fine dell’anno con durata prevista per la loro realizzazione stimata in circa 4 mesi.  

Altre notizie
la pista di pattinaggio
in piazzale boscovich

Rimini, pubblicato l’avviso per il Villaggio di Natale e la pista di pattinaggio
di Redazione
l'incontro
rassegna di cinque incontri

Santarcangelo, Amazon e il Comitato Paralimpico per accessibilità e inclusione
di Icaro Sport
Lo stadio
Sentenza di improcedibilità

Il Rimini FC non si presenta all'udienza del TAR per l'uso del "Neri"
di Icaro Sport
la vetrina abbattuta nella gioielleria di Cattolica
Probabilmente stessa banda

Doppia spaccata nella notte. A segno quella ad una gioielleria di Cattolica
di Redazione
l'insegna KFC
A carico del privato

Al via i lavori per la messa in sicurezza dell'accesso al KFC di Rimini
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO