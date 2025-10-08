Nuova copertura per la Domus del Chirurgo. Affidamento lavori entro fine anno

La domus del Chirurgo di Rimini avrà una nuova copertura. La giunta comunale ha approvato l’aggiornamento del documento di indirizzo per il progetto, già condiviso con la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Complessivamente si tratta di un investimento di 115mila euro, finalizzato a migliorare l’impermeabilizzazione della copertura della Domus per preservare al meglio i mosaici che il sito conserva.

Con le sue peculiarità ambientali ed edilizie, la copertura è sempre stata uno degli elementi più caratteristici della Domus che dunque con l'intervento in programma si andrà a valorizzare, in sintonia con la complessiva riqualificazione dell'area di Piazza Ferrari. L’affidamento dei lavori è previsto entro la fine dell’anno con durata prevista per la loro realizzazione stimata in circa 4 mesi.