Numeri in crescita per Expodental Meeting, riferimento della filiera del dentale

L’edizione 2026 di Expodental Meeting si è conclusa nei padiglioni fieristici di IEG a Rimini confermando il percorso di crescita della manifestazione, la leadership internazionale nel settore dentale e il ruolo strategico quale appuntamento di riferimento per il settore italiano e internazionale. L’evento ha registrato oltre 21.000 presenze nei tre giorni di manifestazione, 4.000 visitatori unici in più rispetto al 2025 e una significativa crescita della partecipazione estera (+40%), a testimonianza della crescente attrattività internazionale dell’evento.

Organizzata da UNIDI in collaborazione con Italian Exhibition Group, la manifestazione ha accolto 400 espositori e, grazie al contributo di ICE Agenzia, 100 dealer internazionali provenienti da 38 Paesi, favorendo circa 800 incontri B2B e rafforzando ulteriormente il posizionamento di Expodental Meeting quale piattaforma di eccellenza per innovazione, formazione e sviluppo del business e confermandosi come punto di riferimento internazionale. Appuntamento a Rimini per la prossima edizione di Expodental Meeting dal 13 al 15 maggio 2027.

“L’edizione 2026 conferma il valore e la solidità di Expodental Meeting come punto di riferimento per l’intera filiera del dentale e per tutti i professionisti e le aziende impegnati nella tutela della salute del cavo orale, componente fondamentale del più ampio sistema della salute e del benessere della persona”, dichiara Fabio Velotti, Presidente UNIDI. “I risultati raggiunti testimoniano la capacità della manifestazione di interpretare l’evoluzione del settore, favorendo confronto, innovazione e relazioni internazionali. Fondamentale, in questo percorso di crescita, la partnership con Italian Exhibition Group, recentemente rinnovata fino al 2029, con cui condividiamo una visione strategica orientata allo sviluppo e all’internazionalizzazione dell’evento.”

“Il successo di Expodental Meeting 2026 conferma l’efficacia della collaborazione e del lavoro di squadra tra IEG e UNIDI nel costruire una manifestazione sempre più autorevole e competitiva a livello internazionale”, afferma Maurizio Ermeti, Presidente di Italian Exhibition Group. “Expodental Meeting rappresenta per IEG un appuntamento particolarmente significativo: è infatti una delle poche manifestazioni non proprietarie ospitate dal nostro Gruppo ed è l’unica fiera del comparto salute e medicale presente nel nostro portafoglio fieristico. Un elemento che conferma il valore strategico della partnership con UNIDI e la capacità di Expodental Meeting di distinguersi per qualità, innovazione e autorevolezza internazionale. La fiera di Rimini consolida così il proprio ruolo di hub internazionale per i grandi eventi, valorizzando l’eccellenza italiana nelle tecnologie e nei servizi dedicati alla salute.”