Lungomare del Sole. Tra lavori in via di ultimazione e parcheggi da recuperare

Procedono a Riccione i lavori sul nuovo Lungomare del Sole che da piazzale Marinai d'Italia arriva ai confini con Misano. Dopo il primo tratto già realizzato fino al bagno 29 si è ora al lavoro per garantire, per la stagione turistica, la fruibilità del percorso fino al bagno 23, poi i lavori riprenderanno dopo la pausa estiva. Il cantiere in corso, meteo permettendo, sarà chiuso entro la fine di maggio. La pista sarà transitabile per pedoni e ciclisti, e verranno ultimati arredi e piantumazione di arbusti. La realizzazione della pista ha portato con sé la perdita di molti parcheggi lungo la via Torino, a cui l'amministrazione ha cercato rimedio. Già da questo fine settimana verranno aperti i due parcheggi collocati a fianco della ex colonia Mater Dei. Inoltre, in viale San Gallo, il Club del Sole ha ultimato un nuovo parcheggio ceduto al Comune e in procinto di essere aperto al pubblico. Sarà gratuito. Entro la settimana verrà anche modificata la segnaletica orizzontale per ricavare nuovi posti auto disposti a spina di pesce nei viali Bramante, Marconi e Canova, mentre ulteriori spazi per la sosta verranno ricavati da altre aree private situate lungo viale Torino.

Il cambiamento di viale Torino si inserisce anche nel contesto dell'approvazione dell'accordo tra il Comune di Riccione e il Gruppo Club del Sole per la rigenerazione urbana dell'ex Colonia Mater Dei. La riqualificazione si estenderà anche all'esterno della proprietà privata. La proprietà si è impegnata a realizzare un nuovo marciapiede pedonale alberato e protetto da una fascia verde, che si collegherà ai percorsi ciclopedonali della zona.