Misano Adriatico nel cuore degli anziani di Villar Dora

Una settimana di sorrisi, relax e buon cibo possono cambiarti la vita, a tutte le età. Questo è quello che confermano gli anziani del gruppo Villar Dora, che ormai da anni si affida per le vacanze all'Agenzia Montanari Tour, un'azienda che organizza soggiorni in Romagna pensati per persone di tutte le età.

Quel sorriso, pareva vergogna, sotto le incrociate mani, quando le domandarono: dove vai in vacanza quest'anno? Lei furbescamente, nascondendo quel piacere e quel sottile sorriso che esprimeva tutta la sua gioia e il ricordo di una solitudine cancellata o almeno accantonata Lei, vedova che aveva conosciuto la sofferenza, lo sconforto di una giovine vita stroncata improvvisamente, Lei sapeva e ricordava bene che era in buone mani nello spendere le vacanze in Romagna.

Né troppo caldo né troppo fresco, sapeva che l'ultima settimana di fine maggio era l'ideale ma soprattutto perché si affidava ad una agenzia di viaggi che era seria e professionale che non vendeva lucciole per lanterne e poi la compagnia, il mangiare delicato e fine: nella scelta e nei sapori, il mare con quel simpatico Andrea col suo accento Romagnolo esprimeva la cultura e il calore dell'accoglienza, quasi a volerci coccolare per ogni nostra piccola richiesta. Non diceva mai

no, esprimendolo con un largo sorriso e compiacendosi nei gesti con quell'accento romagnolo che bastava a rincuorarci e farci sentire bene. Da molti anni a questa parte pur nella sua età 77 anni, Ella non mancava mai di aggregarsi nel nostro gruppo di Villar Dora (un paesino della Val Susa immerso nel verde dei boschi e nei sui straordinari colori di ciliegi) per una settimana di sorrisi di relax e di mangiare bene, che pur se leggero, si accompagna nella discesa facilmente con un buon bicchiere di fresco lambrusco. Il nostro gruppo ha ormai consolidato negli anni le vacanze affidate all'agenzia Montanari Tour. Un'agenzia nella quale riponiamo stima e fiducia, sulla base dei fatti vissuti negli anni e non sulle parole, ma sugli effettivi servizi inclusi e mantenuti nel pacchetto. L'approccio e la definizione dei dettagli, il controllo qualità, la cura nel seguirti in tutto il soggiorno passo passo fanno la differenza, e quel sentirsi protagonista pur se in gruppi molti numerosi ti

aiutano a dimenticare e allontanare quella sensazione di solitudine che spesso ti accompagna in queste circostanze. Così nel rispondere alla domanda- dove vai in vacanza quest'anno?- la nostra protagonista, che conosceva la sofferenza della vita, si esprimeva con piccolo sorriso che racchiudeva un mondo

che non basterebbe un libro per raccontarlo ma che lei di poche parole, serba gelosamente nel suo cuore per paura di rompere questo incanto.

Hotel BRISTOL / Misano 26.05.2026