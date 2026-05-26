RiminiWellnessOFF, tornano i "Wellness Talks" di Villa Maria: il programma

L’Ospedale Privato Accreditato Villa Maria di Rimini, per il quarto anno Official Medical Partner di RiminiWellnessOFF, propone il 28, 29 e 30 maggio i “Wellness Talks”, tre incontri di elevato valore scientifico e divulgativo nella splendida cornice del Parco del Mare in occasione del “fuori fiera” di RiminiWellness. Quest’anno l’evento gode del patrocinio del Dipartimento di “Scienze per la Qualità della Vita” dell’Università di Bologna.

In un'atmosfera informale e aperta, tre accademici e professionisti di rilievo nazionale e internazionale quali la Prof.ssa Valentina Conti, il Prof. Antonello Bonci e il Dott. Alessandro Ingardia, affronteranno temi salutistici tanto sentiti dalla popolazione: l'importanza e la qualità del sonno, la longevità del cervello e l'approccio multidisciplinare al mal di schiena. Tutti gli appuntamenti, ad accesso libero e gratuito, si terranno al Sun Padel Club di Rimini (di fronte al Bagno 26) con inizio alle 18.30. Modera gli incontri Luigi Angelini, giornalista e docente universitario.

Il Calendario dei "Wellness Talks"

Giovedì 28 maggio si parlerà di “Il sonno, pilastro della salute: strategie per migliorare la qualità della vita” con la Prof.ssa Valentina Conti. Un’analisi approfondita su come il riposo notturno influenzi direttamente le nostre performance quotidiane, il sistema immunitario e il benessere psicofisico generale.

Venerdì 29 maggio interverrà il Prof. Antonello Bonci su “La longevità comincia dal cervello: prevenire e gestire depressione, dipendenze e Alzheimer”. Un appuntamento di respiro internazionale legato alla ricerca d'avanguardia che coinvolgerà il pubblico alla scoperta delle più recenti frontiere delle neuroscienze, spiegando come mantenere il cervello giovane, resiliente e protetto dalle patologie neurologiche e psichiatriche.

Sabato 30 maggio con “Oltre il dolore: ripensare la cura del mal di schiena cronico” il Dott. Alessandro Ingardia illustrerà quale sia oggi la nuova prospettiva clinica su una delle patologie più diffuse al mondo, quella del mal di schiena, con spunti innovativi per affrontare il problema in un’ottica multidisciplinare

"Il nostro obiettivo prioritario – dichiara il Dott. Gualtiero Antola, Direttore Generale di Villa Maria - è rendere l'informazione medico-scientifica un bene davvero accessibile a tutti. Troppo spesso il linguaggio della medicina rischia di essere percepito come distante o d'élite. Vogliamo abbattere questa barriera. Grazie al prestigioso patrocinio dell'Università di Bologna e alla presenza di professionisti di alto livello garantiremo il massimo rigore scientifico con un cambio di passo fondamentale: parleremo con un linguaggio concreto, chiaro e vicino alla vita e ai bisogni di tutti"