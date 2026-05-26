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fatti del 2018

L'ad di AiRiminum Leonardo Corbucci assolto dalle accuse dell'Aeroclub

In foto: Leonardo Corbucci
Leonardo Corbucci
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Redazione
   
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Leonardo Corbucci, amministratore delegato di AiRiminum 2014, è stato assolto dalle accuse di omissione d’atti d’ufficio e violenza privata. La richiesta di condanna avanzata dalla Procura di Rimini era di un anno di reclusione, oltre a quella risarcitoria avanzata dall'Aeroclub, costituitosi parte civile nel processo, da un milione e 600mila euro. Nello specifico della decisione del giudice monocratico, per l'omissione di atti d'ufficio il fatto non sussiste, per la violenza privata il fatto in questione non è previsto dalla legge come reato. Aeroclub e legali di parte civile, gli avvocati Paolo Righi e Alessandro Pierotti, attendono di leggere le motivazioni (termine di 90 giorni) per poter valutare eventuali appelli o altre iniziative e ringraziano la Procura per il lavoro svolto finora. 

La vicenda risale al novembre 2018 quando Corbucci, tramite l’installazione di una sbarra di accesso all’ingresso dell’unica via che conduceva all’area di pertinenza dell’Aeroclub all’interno del Fellini, secondo l'accusa avrebbe impedito ai soci del club di accedere allo scalo e avere poi rilasciato con "grave ritardo" i badge necessari per oltrepassare il varco. La difesa, rappresentata dall'avvocato Marcello Elia del foro di Milano, si era detta subito fiduciosa di poter documentare le proprie ragioni ritenendo eccessiva la quantificazione del danno. 

Commenta l'avvocato Elia: "La sentenza di assoluzione conferma la correttezza dell’operato del dottor Corbucci e di Airiminum. Siamo sempre rimasti fiduciosi nell’esito del giudizio, certi che il Tribunale avrebbe ricostruito correttamente i fatti. Rimane però forte perplessità per l’impostazione delle indagini, risultata poi smentita dall’istruttoria dibattimentale".

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