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Una guida per il fuorisalone di RiminiWellness. E arriva anche il running dating

In foto: Federica Piersimoni
Federica Piersimoni
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Redazione
   
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Una guida con 40 eventi sportivi, attività outdoor, palestre a cielo aperto e talk tematici in giro per la città di Rimini nei giorni di RiminiWellnes. A raccontare ciò che accadrà dal 28 al 31 maggio è Federica Piersimoni che, in collaborazione con Italian Exhibition Group, firmerà la guida ufficiale del "fuorisalone diffuso".

La guida di RiminiWellnessOFF sarà un inserto rimovibile all'interno della special edition Spuma Sport e sarà distribuito in oltre 10mila copie, da Torre Pedrera a San Giovanni in Marignano, in bar, locali e hotel della Riviera, ma anche all'aeroporto e all'interno degli shuttle bus che partono dall'aeroporto di Bologna. Ma il quartier generale sarà però l'Edicola OFF del Borgo San Giuliano, in cui sia mercoledì che  giovedì (dalle 19,30 alle 22,30) sarà possibile ritirare una copia gratuita della rivista e quindi della guida ufficiale. 

Giovedì, a partire dalle 19:30, ci sarà inoltre la presentazione ufficiale di Spuma Sport, con alcuni ospiti d'eccezione. Dal runner Marco Zanni a Mattia Leardini di OLA Movement, che parleranno di corsa. Zanni, ex campione di atletica, è reduce dal Cammino di Santiago e racconterà la sua storia di sport e redenzione. Mentre con Leardini si parlerà del nuovo fenomeno del running dating: una tendenza che sta riscrivendo le regole del corteggiamento grazie alle piattaforme di tracking che sono diventate ecosistemi. A moderare l'incontro la scrittrice e giornalista Debora Grossi. A seguire (su invito) musica e deejay set, con l'aperitivo di Spuma curato da Bar Vecchi e ristorante La Marianna.

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