Novità in vista? Burioni (Apt): contattato da aeroporto polacco per nuovo volo

Rimini guarda sempre ad est e in particolare alla Polonia. Dopo i recenti potenziamenti già annunciati dall'aeroporto di Rimini (i collegamenti con Breslavia che si aggiungono a quelli con Cracovia, sempre di Ryanair), presto potrebbero arrivare altre novità. Lo ha spiegato il direttore dell'Apt Emilia Romagna Emanuele Burioni, intervistato nella trasmissione di Icaro TV Fuori dall'Aula. "Per noi la Polonia è un mercato strategico, lo vorrei paragonare a quello tedesco come importanza, e secondo noi sarà quello che nei prossimi anni crescerà di più" - ha detto. Soprattutto si tratta di un mercato che sembra molto interessato alla Riviera. "Credo che nelle prossime settimane - ha aggiunto Burioni - arriveranno nuovi elementi di rafforzamento perchè proprio questa mattina (ndr il 3 dicembre) mi ha contattato un aeroporto polacco per cercare di aprire un nuovo interessante volo sulla Polonia." Dal direttore Apt non sono poi arrivati ulteriori dettagli.

Quel che è noto è che le compagnie più importanti che servono il mercato polacco sono attualmente Wizzair, Ryanair e Lot, con le prime due già presenti all'aeroporto Fellini.

