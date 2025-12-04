  
Mondo del bodybuilding

Maxi operazione contro il doping. Perquisizioni del NAS anche nel riminese

In foto: carabinieri nas
carabinieri nas
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Gio 4 Dic 2025 12:47 ~ ultimo agg. 18:32
Maxi operazione da parte dei Carabinieri del N.A.S. di Torino e Genova contro il doping. Tra le 40 province coinvolte dai 60 decreti di perquisizione ci sono anche le romagnole Rimini e Ravenna, oltre ad Alessandria, Ascoli Piceno, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Genova, Imperia, Lecce, Livorno, Milano, Modena, Monza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Teramo, Terni, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza.

I provvedimenti sono stati eseguiti, dall'alba, a carico di persone perlopiù orbitanti nel mondo del bodybuilding, nel contesto di una attività d’indagine finalizzata a contrastare un illecito traffico di farmaci dopanti. Le attività di polizia giudiziaria, finalizzate al sequestro delle illecite sostanze, sono state eseguite con l’ausilio dei Comandi Arma e dei N.A.S. territorialmente competenti, nonché del personale della Sezione Cripto valute del Comando Carabinieri Antisofisticazione Monetaria. 

