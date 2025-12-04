  
Laboratori e street tutor

205mila euro per riqualificare i giardini della stazione di Rimini

In foto: i giardini Silver Sirotti in zona stazione (foto google maps)
i giardini Silver Sirotti in zona stazione (foto google maps)
di Redazione   
Gio 4 Dic 2025 14:26 ~ ultimo agg. 14:36
Via libera all'Accordo di Programma tra comune di Rimini e Regione per il progetto "Next Stop: Rimini Sicura" che interesserà il quadrante della stazione ferroviaria e in particolare i Giardini Silver Sirotti.
 
L'intesa prevede un investimento di 205mila euro. 170mila serviranno per i lavori di riqualificazione del giardino Silver Sirotti e dell'arredo urbano, la valorizzazione del muro perimetrale e del viale che collega l'area verde al sottopassaggio ferroviario, il potenziamento dell'illuminazione pubblica e l'implementazione del sistema di videosorveglianza. 35mila euro invece verranno utilizzati per l'organizzazione di laboratori ed eventi culturali rivolti ai giovani, in sinergia con il comitato di Borgo Marina e per la sperimentazione degli "Street Tutor". 
 
Il finanziamento sarà ripartito tra Regione e Comune con una quota regionale di 161.500 euro e una compartecipazione comunale di 43.500 euro. L'iniziativa prevede inoltre un percorso partecipato che coinvolgerà attivamente giovani, scuole e associazioni del territorio nella realizzazione degli interventi.
 
"Questo accordo rappresenta la nostra visione della sicurezza urbana -  dichiara Juri Magrini, assessore alla sicurezza - un approccio che parte dalla riqualificazione degli spazi, dalla loro rivitalizzazione attraverso la cultura e la socialità. La sicurezza si costruisce restituendo funzionalità e bellezza ai luoghi pubblici, rendendoli vivi e frequentati. Con questo progetto integriamo prevenzione ambientale, tecnologia e presenza sociale, dimostrando che investire sulla qualità urbana e sull'inclusione è la migliore strategia per contrastare il degrado e rafforzare il senso di comunità”.
