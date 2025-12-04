Laboratori e street tutor
205mila euro per riqualificare i giardini della stazione di Rimini
In foto: i giardini Silver Sirotti in zona stazione (foto google maps)
di Redazione
2 min
Gio 4 Dic 2025 14:26 ~ ultimo agg. 14:36
Via libera all'Accordo di Programma tra comune di Rimini e Regione per il progetto "Next Stop: Rimini Sicura" che interesserà il quadrante della stazione ferroviaria e in particolare i Giardini Silver Sirotti.
L'intesa prevede un investimento di 205mila euro. 170mila serviranno per i lavori di riqualificazione del giardino Silver Sirotti e dell'arredo urbano, la valorizzazione del muro perimetrale e del viale che collega l'area verde al sottopassaggio ferroviario, il potenziamento dell'illuminazione pubblica e l'implementazione del sistema di videosorveglianza. 35mila euro invece verranno utilizzati per l'organizzazione di laboratori ed eventi culturali rivolti ai giovani, in sinergia con il comitato di Borgo Marina e per la sperimentazione degli "Street Tutor".
Il finanziamento sarà ripartito tra Regione e Comune con una quota regionale di 161.500 euro e una compartecipazione comunale di 43.500 euro. L'iniziativa prevede inoltre un percorso partecipato che coinvolgerà attivamente giovani, scuole e associazioni del territorio nella realizzazione degli interventi.
"Questo accordo rappresenta la nostra visione della sicurezza urbana - dichiara Juri Magrini, assessore alla sicurezza - un approccio che parte dalla riqualificazione degli spazi, dalla loro rivitalizzazione attraverso la cultura e la socialità. La sicurezza si costruisce restituendo funzionalità e bellezza ai luoghi pubblici, rendendoli vivi e frequentati. Con questo progetto integriamo prevenzione ambientale, tecnologia e presenza sociale, dimostrando che investire sulla qualità urbana e sull'inclusione è la migliore strategia per contrastare il degrado e rafforzare il senso di comunità”.
Altre notizie
di Andrea Polazzi
Mondo del bodybuilding
Maxi operazione contro il doping. Perquisizioni del NAS anche nel riminese
di Redazione
"C'è grande amarezza"
Aggredisce agente ma è già in libertà. SAP: il sistema non ci tutela
di Redazione
Alle 21.10 su IcaroTV
Questa sera a IcaroTeche Talk la storia degli $ponsor, band cult degli anni '90
di Redazione
Appello alle istituzioni
Allarme lupi. Sadegholvaad: non si può minimizzare il problema
di Redazione
Meteo Rimini