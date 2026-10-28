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presentato un esposto

Scatti d'ira e improperi nell'accesso all'asilo, I genitori chiedono vigilanza

In foto: il tratto di via XX Settembre (Google Maps)
il tratto di via XX Settembre (Google Maps)
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Redazione
   
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Una persona che vive una situazione sicuramente problematica ma che, in questo momento, rappresenta un motivo di preoccupazione per le famiglie e il personale dell'asilo Beata Vergine del Carmine in via XX Settembre a Rimini. Dai genitori è partito un esposto urgente a sindaco, Questore, Prefetto, Carabinieri e Polizia Locale in merito a un uomo che staziona stabilmente su una panchina collocata sul marciapiede vicino alla scuola, dove trascorre anche la notte. Un soggetto, riferisce l'esposto, che è spesso preda di violenti scatti d'ira, durante i quali sferra calci e pugni contro i muri delle abitazioni che si affacciano sul marciapiede. Talvolta urla e rivolge improperi in gran parte incomprensibili. Si tratta di episodi improvvisi, imprevedibili che avvengono anche in presenza dei bambini sul percorso obbligato per raggiungere l'ingresso della scuola.

Nell'esposto si chiede di prevenire rischi per l'incolumità pubblica tramite sopralluoghi, prevenzione e vigilanza all'ingresso e all'uscita dei bambini dalla scuola. Avendo comunque ben presente la situazione particolare del soggetto: la segnalazione non riguarda la condizione di persona senza dimora, si specifica, ma soltanto i comportamenti in questione e il pericolo che ne deriva. L'esposto sollecita l'attivazione urgente dei Servizi Sociali del Comune e, in raccordo con l'Azienda USL della Romagna, dei servizi socio-sanitari competenti, perché valutino la situazione della persona e ne curino un'adeguata presa in carico.

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