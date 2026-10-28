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Eventi internazionali. Il Palas di Rimini si aggiudica l'edizione 2029 di ESMAC

In foto: il palacongressi di Rimini
il palacongressi di Rimini
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Redazione
   
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Rimini è stata scelta per ospitare nel suo Palacongressi il convegno europeo ESMAC - European Society for Movement Analysis in Adults and Children, in programma dal 27 al 29 settembre 2029.

L’annuale conferenza scientifica è dedicata all'analisi del cammino e del movimento umano in adulti e bambini, attraverso l'interazione clinica e scientifica tra specialisti e ricercatori delle discipline riabilitative, chirurgiche, delle neuroscienze e della bioingegneria. ESMAC si pone al servizio di una comunità multidisciplinare di professionisti che affronta a 360 gradi le alterazioni del movimento umano, concentrandosi sul progresso clinico, scientifico e sulla diffusione della conoscenza.

Nell’edizione 2026, svoltasi tra Maastricht (Paesi Bassi) e Hasselt (Belgio), è stata annunciata la scelta di Rimini per il 2029, che ha prevalso sulle candidature di Istanbul e Lisbona. Nel 2027 ESMAC sarà a Vienna, nel 2028 a Jyväskylä in Finlandia. In passato, solo una volta, nel 2014, all’Ospedale Bambino Gesù di Roma, il congresso si è svolto in Italia. Al Palacongressi sono attesi da tutta Europa oltre 500 professionisti, tra cui chirurghi ortopedici, fisiatri, neurologi, fisioterapisti, ingegneri biomedici e scienziati del movimento umano. Nell’occasione si terrà anche la conferenza nazionale della Società Italiana di Analisi del Movimento in Clinica (SIAMOC). 

Andrea Merlo

La ‘scintilla’ iniziale arriva dall’ospedale privato Sol et Salus di Torre Pedrera, centro di eccellenza nazionale nella chirurgia neuro-ortopedica e nella ricerca scientifica dedicata alle patologie neurologiche di bambini e adulti. Da tre anni Sol et Salus affianca all’eccellenza clinica l’attenzione alla persona con Inclusive Care, un progetto dedicato ai minori e alle loro famiglie, progettato e sostenuto dall’Ospedale in un accordo quadro con il Comune di Rimini, le associazioni di volontariato cittadine, il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna, e con il recente supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini. L’Ing. Andrea Merlo, responsabile scientifico di Sol et Salus, sarà fra gli ambasciatori della destinazione Rimini che riceveranno il premio Rimini Mundi il prossimo 3 novembre. Con il coordinamento garantito dal Convention Bureau della Riviera di Rimini, la candidatura è arrivata al successo portando a dodici il programma di convegni internazionali già programmati a Rimini.

 

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