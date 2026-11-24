“Io, Rimini… a marina”: 102 voci e sguardi per raccontare settant’anni di storia, emozioni e memoria “a mare della ferrovia” Esce per NFC Edizioni il nuovo volume curato da Nicola Gambetti e Maurizio Bonora dell’Associazione Rimini Sparita, con il patrocinio del Comune di Rimini e della Biblioteca Civica Gambalunga. Il libro sarà presentato venerdì 4 novembre alle 17:30 alla Sala della Cineteca in via Gambalunga nell'ambito della rassegna "Libri da queste parti" e sarà il tema della puntata della trasmissione "IcaroTeche Talk" in onda giovedì 25 novembre alle 20.20 su IcaroTV. Ospiti in studio Nicola Gambetti e l'editore Amedeo Bartolini.

La scheda del libro:

C’è una linea sottile, fatta di binari paralleli, che per decenni ha diviso Rimini in due mondi distinti ma profondamente legati: da una parte la città storica, operosa e invernale; dall’altra la Marina, palcoscenico estivo, luminoso, contraddittorio e vitale. A quel territorio sospeso “a mare della ferrovia” e ai suoi ultimi settant’anni di trasformazioni è dedicato “Io, Rimini… a marina”, il nuovo volume pubblicato da NFC Edizioni (con il progetto grafico di Amedeo Bartolini) e curato da Nicola Gambetti, Maurizio Bonora e dall’Associazione Rimini Sparita.

Secondo capitolo di un’ambiziosa tetralogia editoriale nata dopo il successo del primo volume “Io, Rimini…”, il libro riunisce 102 autori complessivi – tra scrittori, giornalisti, storici, architetti, fotografi e artisti – dando vita a un racconto corale intessuto delle memorie, degli aneddoti e delle emozioni dei singoli. Un viaggio nella memoria collettiva pensato non come semplice esercizio nostalgico, ma come bussola per comprendere l’identità riminese di ieri e orientare lo sguardo verso il futuro.

Un mosaico di luoghi, epoche, personaggi e tradizioni

Attraverso 312 pagine riccamente illustrate, il volume ripercorre l’epopea della costa riminese dalla ricostruzione post-bellica fino ai giorni nostri, spaziando da Marina Centro alla Barafonda, da Viserba a Bellariva e Marebello. Nelle pagine del libro rivivono i simboli architettonici e urbani del litorale – dal Grand Hotel al Grattacielo, dal Faro alle colonie marine – insieme ai riti della spiaggia, all’epopea delle pensioni familiari, alla voce inconfondibile della Publiphono e ai giochi sulle lastre in cemento, come il basket, o sulla battigia, come il “Water Paddle”.

Ampio spazio è dedicato ai locali e alle stagioni che hanno fatto la storia del costume e della musica – dall’Embassy al Caffè delle Rose, dalla Taverna degli Artisti allo Yè-Yè Club, fino allo Slego e alla sala giochi Central Park – così come ai personaggi indimenticabili della Riviera, dai bagnini storici ai venditori ambulanti, dai vitelloni e birri alle finaliste di Miss Italia. Non mancano i momenti drammatici e di svolta collettiva: lo spiaggiamento del capodoglio nel 1943, il devastante fortunale del 1964, l’emergenza mucillagini del 1989 e la successiva rinascita ambientale che ha portato Rimini a ripensare il proprio rapporto con il mare.

Il racconto testuale dialoga costantemente con uno straordinario apparato iconografico proveniente dai fondi della Biblioteca Civica Gambalunga, dall’archivio di Rimini Sparita e da oltre venti archivi pubblici e privati cittadini.

Le voci dei protagonisti

«È una storia d’amore fisica; è una storia d’amore per fotografie sgranate e lucide, in bianco e nero e a colori» scrive nella sua introduzione il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, sottolineando come le immagini e i testi del volume aiutino la comunità a ritrovare la strada per «essere davvero “città di mare” e non semplicemente “sul mare”».

«La marina è uno spazio in cui le vicende personali si intrecciano con quelle di una comunità e ogni generazione lascia tracce del proprio modo di abitare il presente» evidenzia Paolo Zanfini, Direttore della Biblioteca Civica Gambalunga, ricordando che «la memoria non è un deposito immobile, ma una risorsa per interpretare il presente».

«Abbiamo voluto espandere quel racconto, in quantità e qualità, coinvolgendo un numero esponenziale di amici che potessero completare questo affresco corale, a cavallo tra i colori caldi delle radici e le moderne sfumature del futuro» spiegano i curatori Nicola Gambetti e Maurizio Bonora.

«Un libro non è un contenitore chiuso, ma una porta aperta» aggiunge l’editore Amedeo Bartolini (Agenzia NFC): «Consegnare oggi questo volume ai lettori significa aggiungere una tessera preziosa al mosaico complessivo, celebrando una città che non smette mai di meravigliare e di rinnovare il proprio racconto».

la Rimini Corfù Rimini (Venanzio Raggi)

SCHEDA TECNICA DEL VOLUME

Titolo: Io, Rimini… a marina

A cura di: Nicola Gambetti, Maurizio Bonora, Associazione Rimini Sparita

Editore: NFC Edizioni

Progetto grafico: Amedeo Bartolini

Pagine: 312

ISBN: 9788867265497

Uscita: Novembre 2026

Con il patrocinio di: Comune di Rimini e Biblioteca Civica Gambalunga

Contributi di: Filippo Andreini, Alvaro Angelini, Massimiliano Angelini, Stefano Antonioli, Silvia Astolfi, Davide Bagnaresi, Stefano Baldazzi, Annamaria Barilari, Roberto Baroncini, Mario Benzi, Marco Bertozzi, Maurizio Bonora, Dino Boschi, Pasquale Bove, Fabio Bruschi, Decio Camera, Renato Campana, Alessandro Cancian, Daniel Carnevale, Maurizio Castelvetro, Alessandro Catrani, Maurizio Ceccarini, Lorenzo Celli, Alessandra Chemollo, Giuseppe Chicchi, Josip Ciganovic, Vincenzo Colaci, Federico Compatangelo, Alberto Crescentini, Andrea Czmil, Vittorio D’Augusta, Enrico De Luigi, Armido Della Bartola, Maria Cristina Didero, Manuela Fabbri, Francesca Fabbri Fellini, Tiziano Felici, Stefano Ferroni, Giorgio Fiorani, Ferdinando “Nadi” Fiori, Federica Fioroni, Sabrina Foschini, Federico Galli, Mauro Galli, Riccardo Gallini, Nicola Gambetti, Giovanni Tommaso Garattoni, Sergio Giordano, Alessandro Giovanardi, Cinzia Guerra, Elio Guerra, Luca Ioli, Marco Leonetti, Luciano Liuzzi, Giovanni Luisè, Gian Luigi Marabini, Guido Vittorio Marchetti, Roberto “Robo” Masini, Gaia Matteini, Andrea Mattioni, Piero Meldini, Caterina Mendolicchio, Manuel Migliorini, Dorin Mihai, Gabriello Milantoni, Davide Minghini, Betty Miranda, Alfredo Monterumisi, Bruno Morandi, Angelo Moretti, Maurizio “Maiki” Morri, Grazia Nardi, Primo Olivieri, Giovanni Pannacci, Cristina Pasini, Foto “Pin”, Enzo Pirroni, Stefano Pivato, Venanzio Raggi, Paolo Riccio, Oreste Ruggeri, Andrea Santangelo, Enrico Santini, Gianfranco Santolini, Sergio Sermasi, Massimiliano Sirotti, Massimo Solaroli, Carmine Stellaccio, Maurizio Maria Taormina, Anna Tosi, Francesco Tosi, Marco Tosi, Mauro Ugolini, Gilberto Urbinati, Federica Viola, Alberta Zaghi, Paolo Zaghini, Sabrina Zanetti, Mirkon Zucchi