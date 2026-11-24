Sarà pubblicato a breve il decreto Infrastrutture con la norma sulla cosiddetta scarsità della risorsa, presupposto per l'applicazione della direttiva Bolkestein sulle concessioni demaniali. Lo ha detto il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenuto alla sede della Confcommercio di Roma in occasione della riunione straordinaria del Consiglio direttivo nazionale del Sindacato Italiano Balneari FIPE/Confcommercio. Il ministro ha anchepreannunciato che, nelle prossime settimane sarà emanato il bando tipo, dopo il parere della Conferenza Unificata.

Nel corso dell'incontro, presenti anche i parlamentari Maurizio Gasparri, Deborah Bergamini, Guerino Testa e Piero De Luca, il presidente del SIB Antonio Capacchione ha illustrato alcune proposte normative per superare l'attuale situazione di incertezza che caratterizza il settore balneare. In primis sono state rappresentate la necessità di norme anti-monopoli, che evitino l'accaparramento del demanio, e l'urgenza del differimento della scadenza al 2027 per mettere i Comuni nella condizione di operare al meglio. “Non c'è più tempo da perdere - ha detto Capacchione -. Servono regole certe, uniformi e rispettose delle imprese. Il Governo e il Parlamento assumano rapidamente le decisioni necessarie per dare, finalmente, certezze al settore balneare italiano costituito da oltre 30.000 imprese e 100.000 addetti diretti”.

I parlamentari intervenuti hanno manifestato il proprio impegno per la messa in sicurezza del comparto, condividendo la necessità di superare il caos amministrativo che caratterizza la gestione delle concessioni demaniali marittime, anche attraverso la presentazione di emendamenti in sede di conversione del decreto-legge Infrastrutture.